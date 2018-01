“Scoateți o foaie de hârtie”. Noul ministru al Transporturilor, declarație halucinantă la preluarea mandatului Seria "Cascadorii rasului" cu miniștrii din Guvernul Dragnea 3 continua și dupa episodul audierilor de ieri. Noul ministru al Transporturilor s-a facut remarcat inca de luni prin fraza: "minutul de lucru al unui ministru este prea scump ca sa mearga pe șantierele de autostrada". Astazi, Lucian Șova lovește din nou, la preluarea mandatului de la predecesorul sau. Omul de care se leaga promisiunea PSD cu cei 350 de km noi de autostrada in urmatorii doi-trei ani i-a pus pe subalterni sa scoata o foaie de hartie. "Fiecare dintre dumneavoastra sa completeze pe o coala de hartie alba pe care o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scoateți o foaie de hârtie. Probabil va aduceți aminte de școala generalaa. Ei bine, este ceea ce le-a cerut în aceasta dimineața proaspatul ministru al Transporturilor celor din subordine.

- Deputatul ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu i-a adus in atentie noului ministru al Transporturilor, Lucian Sova, problema soselei de centura a Suceavei, precum si cea legata de lipsa de autostrazi in zona Moldovei. Vicepresedinte al Comisiei de transporturi din Camera Deputatilor, Alexandru ...

- Lucian Șova a primit luni aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Transporturilor.Citeste si: Kovesi DESFIINTEAZA Legile Justitiei: 'Nu se vrea reformarea sistemului de justitie, ci dependenta procurorilor de ceva...' / VIDEO Intrebat de presa daca va utiliza dronele sau cortul pentru…

- Asociația Pro Infrastructura o contrazice Viorica Dancila, noul prim-ministru al Romaniei, in ceea ce privește numarul de kilometri de autostrada care vor fi inaugurați pana in 2020 și ii cere sa nu mai vorbeasca despre lucruri la care nu se pricepe. ”Ieri, in Parlament, noul prim-ministru Viorica Dancila…

- Deputatul ALDE de Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, i-a spus, ieri, noului ministru al Transporturilor, Lucian Șova, ca șoseaua de centura a municipiului Sucaeva este nefinalizata la zece ani de la inceperea ei, dar și ca Moldova este deficitara total la capitolul autostrazi. Alexandru Baișanu a participat,…

- Receptia pe anumite segmente de autostrada prezinta probleme, iar din punctul meu de vedere secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren, pentru ca minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a calatori catre diverse santiere, a declarat, luni, dupa audierile…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca ”minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”. ”Eu apreciez…

- "Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere", a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor, potrivit Mediafax. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea…

- Lucian Sova, propus pentru functia de ministru al Transporturilor, a fost avizat luni favorabil in comisiile parlamentare, cu 32 de voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva”, informeaza news.ro.Sova a spus referitor la autostrada Iasi - Targu Mures: "Este importanta pentru mine. Nu are niciun…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica, editor:…

- Lucian Sova a fost propus sa preia mandatul de ministru al Transporturilor in Guvernul Dancila, dupa ce el a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Tudose. Anul trecut, pe 20 iunie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal in care deputatul bacauan era cercetat penal…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Ministrul in exercitiu al Transporturilor, Felix Stroe, a declarat vineri ca Lucian Sova, propunerea PSD pentru preluarea portofoliului de la Transporturi, va fi un ministru bun, intrucat este un om cu experienta. "Cu siguranta, da. Este un om cu experienta si uitati-va ce zi frumoasa…

- Noi nume au fost anuntate ca se retrag din cursa pentru portofoliile in Guvernul Dancila.Potrivit surselor, pana in acest moment s au retras actualul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, cel care a spus ca nu va mai candida si Rodica Nassar s a retras din cursa pentru Ministerul Sanatatii. Cel…

- Romania va fi reprezentata in fotbalul italian de inca de un tanar jucator. Sassuolo Calcio, echipa care in 2013 l-a adus de la Dinamo pe Marius Alexe, tocmai a achizitionat un component al nationalei Under 17. Mijlocasul central Andrei Marginean (16 ani) a semnat pe trei ani cu clubul din prima…

- Colectivul Teatrului de Papuși ”Prichindel” revine in forța in anul 2018 și iși intampina publicul cu prima serie de spectacole, in care micuții vor afla povestea ”Caprei cu trei iezi”. Așadar, copiii, educatorii, profesorii, parinții și bunicii, sunt invitați din nou la teatru. Personaje vesele, poveste…

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas astazi fara mandat. Prefectul de Alba, Danuț Halalai, a emis ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomuș a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), instituție care l-a acuzat ca a fost și comerciant,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie.Citeste si: S-a incheiat VOTUL! Un sondaj al Federatiei Europene a HOTARAT: Cea mai buna gimnasta…

- Primarul comunei Șpring, Daniel Rusu, ales in 2016 pe listele ALDE, face glume pe Facebook, pe seama social-democraților. ”Nu mai ești deloc in siguranța in țara asta. Dupa criminala de la metrou și polițistul pedofil, acum riști sa fii luat de pe strada și sa fii pus prim-ministru”, a scris marți Daniel…

- Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Tudose si presedinte al Consiliului National al PSD, este alegerea lui Klaus Iohannis pentru a fi premierul interimar pana la desemnarea si validarea unui nou sef al Guvernului.

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, intervine in conflictul iscat in interiorul partidului celor trei trandafiri. Presedintele Comisiei pentru buget din Senat il ataca, intr-o postare luni pe Facebook, pe premierul Mihai Tudose, dar și pe cațiva dintr miniștrii, cel al Transporturilor,…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Eugen Stan refuza expertiza psihiatrica, iar aceasta a facut o declaratie halucinanta pentru a motiva de ce nu vrea sa fie supus unei expertize. Dupa ce a abuzat doi minori intr-un lift din cartierul Drumul Taberei din Capitala, Eugen Stan a fost saltat, retinut, iar casa i-a fost perchezitionata. Politistul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Gigi Becali a facut primele declarații despre cazul care a revoltat o țara întreaga. Despre Eugen Stan, barbatul acuzat de pedofilie, Gigi Becali a spus ca este un om care doar prin multa credința se poate vindeca de ceea ce sufera.

- Principalul favorit pentru a prelua funcția de ministru al Apelor și Padurilor este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș a fost primul parlamentar care…

- Performanta Ighiu, cea mai bine clasata la mijlocul stagiunii dintre divizionarele terte din Alba, locul secund in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, la patru „lungimi” de liderul „U” Cluj, este in pericol sa piarda doi dintre jucatorii de baza. Mijlocasul Razvan Fetita si fundasul Iulian Iclanzan sunt curtati…

- In 2018 pot fi finalizați 83,587 km (21,15 km sunt de fapt gata din acest an) din care, realist vorbind, putem folosi doar 63 km (aproximativ), restul fiind „muzee”. Pentru aceasta insa trebuie ”depașite obstacolele birocratice și tehnice majore” și trebuie ”asigurata finanțarea”, spune asociația Pro…

- S-a starnit neliniștea in PSD, dupa apariția documentului exploziv cu zeci de demnitari interceptați de procurorii DNA, in baza mai multor mandate emise de Curtea Suprema, in 2014.Eugen Teodorovici, unul dintre miniștri interceptați, a fost invitatul Mihaelei Barzila in emisiunea "News Magazine”…

- Utilizatorii YouTube au fost incintați de aplicația InstaSaber, care va permite sa confecționați o sabie luminiscenta, dintr-o foaie obișnuita de hirtie alba, avind la indemina iPhone-ul. Pentru a face acest lucru, trebuie sa rasuciți o foaie de hirtie intr-un tub și folosind aplicația sa proiectați…

- Un tanar “teribilist” din Alba a condus recent, pe autostrada, cu cateva zeci de kilometri la ora peste limita legala si a mediatizat “reusita” pe Facebook, live, pe acorduri de manele. Chiar el recunoaste, pe Facebook, ca masina aproape “plutea” la denivelari, la asa viteza, dar si ca nu putea merge…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut vineri dimineata pe autostrada A1 Sebes-Deva, in zona Pianu. Din primele date, au fost implicate trei masini. Potrivit ISU Alba, la fata locului au fost chemate sa intervina echipaje SMURD Sebes si o ambulanta. Accidentul s-a petrecut la…

- "Sunt, si eu, la randul meu, 'ingrijorat' de modul si felul in care va depasiti atributiile pentru care ati fost acreditat sa reprezentati tara dumneavoastra, Canada, pe teritoriul Romaniei. Prin declaratia si comportamentul dumneavoastra, va implicati in politica interna a Romaniei, ceea ce va este…

- Alexandru Sinea se considera nevinovat in cazul acuzațiilor de delapidare și taiere ilegala de arbori și a declarat ca beneficiaza de prezumția de nevinovație pana la pronunțarea unei hotarari definitive. A calificat reținerea sa pentru 24 de ore ca ”un eveniment neplacut al vieții mele care nu imi…

- Mirela Voicu l-a avut invitat in emisiunea "Voi cu Voicu", de la Antena 3, pe celebrul numerolog Anatol Basarab.Anatol Basarab a explicat ca fiecare popor platește o karma pentru faptul ca iși ucide conducatorii, așa cum a facut și Romania cu Nicolae Ceaușescu in 1989, iar in 2018 Rusia scapa…

- Fostul ministru al apararii din Canada considera ca extraterestrii au vizitat frecvent Pamantul timp de zeci de ani, de asemenea el sugereaza ca autoritatile mentin contactul constant cu aceste fiinte...

- Dupa cum precizeaza Blocul National Sindical, momentul s-a consumat la Congresul BNS din noiembrie 2016, iar Florin Iordache era invitat in calitatea sa de presedinte al Camerei Deputatilor. „Dupa un an, in totala contradictie cu declaratiile de la acea vreme, Guvernul PSD adopta OUG 79/2017. De aceasta…

- Senatorul bacauan Dragos Benea s-a declarat impotriva proiectului Autostrazii Moldova (A8) si a anuntat ca nu va vota pentru demararea lucrarilor pe traseul Tg, Mures - Iasi - Ungheni. „E un proiect foarte scump care nu va fi realizat niciodata", a motivat el, sec, decizia pe care a luat-o. „Din 2006,…

- Consilierii județului Alba par sa nu fie prieteni cu tehnologia sau sunt doar conservatori. Deși anul trecut au primit fiecare cate o tableta pe care sa o foloseasca in loc de teancul de hartie pe care il primeau lunar cu proiectele de hotarare, aceștia refuza sa se adapteze erei moderne și tehnologiei…

- Compania Nationala de Administrate a Infrastructurii Rutiere achita patru facturi. in valoare totala, de aproximativ 2 milioane euro pentru autostrada Sibiu-Pitești. Dupa trei luni de la rezilierea contractului pentru reactualizarea studiului de fezabilitate privind ...

- Situatia companiei CFR Marfa este dificila, intrucat acumuleaza pierderi luna de luna, in acest caz existand si "presiunea Europei", mai precis a DG Competition, solutia fiind privatizarea, a spus vineri, la Mediafax Live, fostul minstru al Transporturilor, Dan Costescu.Citeste si: Un lider…

- In urma cu cateva luni am venit in Parlament imbracat in costum popular si cu un tulnic, incercand sa fac un apel la unitate, patriotism si responsabilitate politica. Ca roman venit din Tara Motilor, am crezut ca un mare eveniment national precum aniversarea Centenarului Marii Uniri o sa-i faca pe politicienii…

- Un barbat, de 28 de ani, din localitatea Noslac, județul Alba, a fost depistat de polițiști cand circula cu 222 km/h la kilometrul 2 al Autostrazii A3 Turda – Borș. Viteza maxima a fost inregistrata la data de 5 noiembrie. In ultima saptamana, 47 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi…

- UPDATE 08:39 Circulatia se desfasoara in conditii de ceata densa pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta Circulatia se desfasoara, luni dimineata, in conditii de ceata densa pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, dar si pe alte drumuri din tara. Potrivit Centrului Infotrafic,…

- „Este o oportunitate extraordinara pe care cu siguranța n-o irosim. In momentul de fața echipa tehnica de la MT este pe traseu sa vizioneze punctele nevralgice de pe autostrada Ploiești - Brașov cu echipa tehnica de la Banca Mondiala. Dupa ce se intorc din teren se face o foaie de parcurs foarte condensata.…