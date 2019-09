Şcoala, veşnica problemă Modul de abordare a procesului de invatamant din Romania a fost si ramane discutabil. S-a vorbit atat de mult despre reforma in educatie incat nimeni nu mai crede in niciunul dintre proiectele prezentate. Presedintii, de la Emil Constantinescu, profesor universitar, la Klaus Iohannis, tot profesor, au fost preocupati de problema Educatiei. Traian Basescu a initiat un Pact National pe Educatie, infiintand comisia Micle. De care nu s-a ales nimic. Presedintele Iohannis a infiintat, de asemenea, o comisie, invitand la Cotroceni cei mai buni specialisti. Nimeni nu mai vorbeste de aceste comisii prezidentiale.… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

