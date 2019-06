Școala unde taxele se plătesc cu sticle de plastic Școala Morit International din Nigeria, accepta acum sticlele de plastic, cunoscute și sub denumirea de sticle PET, în schimbul taxelor de școlarizare, potrivit CNN.



Printr-un program numit RecyclesPay, Inițiativa de Curațare a Africii (ACI) colaboreaza cu școlile din comunitațile cu venituri reduse pentru a permite parinților care nu-și pot permite sa plateasca taxele de școlarizare pentru copiii lor sa dea în schimb sticlele de plastic pe care le colecteaza.



