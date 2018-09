Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila intr-o comuna din Gorj! O scoala din Albeni, care a costat nu mai puțin de 2milioane de euro a fost transformata in sala de nunti. Deși unitatea de invațamant a fost ridicata special pentru sinistrații din Campu Mare, elevii nu au acces in cladire. Deja, prima petrecere ar putea…

- In timp ce mulți copii nu au unde sa invețe, exista școli de lux ridicate cu sume uriașe, care stau goale. In Dambovița s-a construit o cladire cu 1 milion de euro, care nu a fost folosita niciodata. La Galați o școala de 200.000 de euro e parasita pentru ca nu sunt copii.Intr-o localitate…

- Polițiști din cadrul Biroului Ordine Publica Targu-Jiu au incercat la finalul saptamanii trecute oprirea in trafic a unui autoturism, pe raza municipiului Targu-Jiu, al carui conducator auto a refuzat oprirea la semnalul organelor de poliție. Polițiștii au procedat la urmarirea ...

- Vacile au fost fotografiate de un consilier local dintr-o comuna din Gorj. Polițiștii locali ar fi reacționat abia dupa ce l-au vazut pe barbat facand poze. Primarul din Targu-Jiu are insa o explicație halucinanta: vacile ar fi fost aduse intenționat. Pentru ca in oraș nu exista o mașina…

- Liceul din Turburea, comuna din județul Gorj, in care nici primarul nu are diploma de bacalaureat, se transforma in școala profesionala, decizia fiind luata deoarece niciun elev nu a promovat examenul maturitații, pentru al doilea an consecutiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.Niciun elev…

- Liceul din Turburea, comuna din judetul Gorj, in care nici primarul nu are diploma de bacalaureat, se transforma in scoala profesionala, decizia fiind luata deoarece niciun elev nu a promovat examenul maturitatii, pentru al doilea an consecutiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liceele din Turburea si Stoina nu au niciun absolvent care sa fi promovat examenul de Bacalaureat in acest an. In prima localitate amintita, situatia este deja una cu repetitie, pentru ca la fel au stat lucrurile si anul trecut. Conducere...