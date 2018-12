Stiri pe aceeasi tema

- In ajun de Moș Nicolae, municipalitatea ii așteapta pe copii insoțiți de parinți și bunici, in centrul civic, unde, la scena special amenajata pe esplanada Palatului Culturii se vor desfașura o serie de momente artistice inedite, menite sa ne umple sufletele de bucuria copilariei și jovialitatea Craciunului.…

- Maria Alexa Tudose, eleva a Colegiului I.L.Caragiale din Ploiesti, s-a incununat cu un nou succes, dupa ce a participat la o competitie internaționala in domeniul informaticii. Facand parte din echipele de seniori si juniori ale Romaniei la editia a X-a a Turneului International de Informatica Shumen,…

- Tragedie pe scena in echipa unei concurente pregatita de Smiley! O dansatoare, care sustinea un spectacol la Casa de Cultura din orasul Sebis, a murit in bratele sotului ei. Tragedia s-a petrecut vineri seara la un bal al Bobocilor la care tanara a fost invitata in calitate de dansatoare a Letitei Roman,…

- Mulțumesc! Mulțumesc maestrului Florin Piersic și minunatei Medeea Marinescu! Joi m-am pregatit pentru o seara de teatru cu ”Straini in noapte” și nu am fost deloc surprinsa cand am vazut sala Casei de Cultura a Sindicatelor arhiplina, erau duoa nume mari pe afiș. M-am pregatit pentru o seara de teatru…

- Considerata pe vremuri cel mai mare producator de utilaj petrolier, fosta Uzina 1 Mai a avut o soarta pecetluita dupa 1989. In urma cu aproape trei decenii, fosta uzina avea aproximativ 18.000 de angajați. Acum, insa, la Uzina 1 Mai a inceput demolarea mai multor hale de reparații mecanice și a unor…

- Proiectul cultural „Serbari la Muzeul Pietrei”, gandit de poetul Lucian Avramescu, a organizat cea de-a doua șezatoare culturala, sambata, la Muzeul Pietrei din Sangeru. Evenimentul a imbinat muzica clasica, pictura și jurnalismul, prin adolescenta de 17 ani, Ana Antonia Tudose, eleva la Liceul ”Carmen…

- Inginerul din Ploiești, disparut in urma cu o luna in Istanbul, a fost gasit. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in cursul nopții de 25 spre 26 septembrie, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a reușit repatrierea cetațeanului roman care a fost dat disparut in orașul…

- Sunt barbați reci și barbați calzi. Sunt barbați blonzi cu ochi albaștri și bruneți cu ochi caprui. Sunt barbați bogați și barbați mai saraci. Fiecare iși asuma caracterul, statutul, fizicul și numele pe care il are, o femeie deșteapta nu va cauta sa faca diferența dupa aceste trasaturi. O femeie, cat…