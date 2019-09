Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi tineri finlandezi studiaza medicina in strainatate, Suedia ramanand cea mai populara destinatie pentru studenti, in timp ce Romania, Letonia si Ucraina sunt noii favoriti, noteaza canalul public finlandez de radioteleviziune YLE, citat de Agerpres. Asociatia medicala finlandeza (FMA) sustine…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. …

- Crezi ca documentarele au potențialul de a produce o schimbare sociala? Atunci nu rata MOLDOX – cel mai progresist și accesibil festival internațional de film documentar din țara, care și in acest an iți aduce o selecție de pelicule actuale, inedite, motiv pentru care au adunat numeroase premii in palmares.…

- In perioada 18-21 iulie 2019 in imprejurimile municipiului Cluj Napoca s-a desfașurat cea de-a 18-a ediție a Transylvania Open, o puternica competiție internaționala ce a adunat la start circa 300 de participanți de la cluburi de profil din Romania dar și din alte 14 țari ( au fost prezenți competitori…

- Yango, aplicație digitala de e-hailing, care opereaza in prezent in 16 țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a fost lansata, joi, in București. Yango este parte a grupului Yandex, companie ruseasca de tehnologie care dezvolta produse și servicii folosind machine learning. Romania a devenit a…

- Expozitia Bienalei Internationale de Pictura, Chisinau 2019, editia a VI-a va fi itinerata la Iași, la Palatul Culturii, in perioada 2 iulie – 10 august 2019, reunind o selecție de lucrari semnate de artiști plastici din 27 de țari: Armenia, Austria, Belarus, Cehia, Cipru, Ecuador, Franta, Georgia,…