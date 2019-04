Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Pensii vrea sa inființeze propria școala. Purtand numele de Centrul Național de Formare și Pregatire Profesionala, acesta se va afla in subordinea Casei Naționale de Pensii, cat și a caselor teritoriale. Prin aceste centre se dorește școlarizarea și pregatirea profesionala, in toate…

- La 18 și 19 martie in Chișinau, și la 20 și 21 martie in Balți se vor reuniți experți internaționali din cadrul companiilor de tehnologie, creație și consultanța, profesioniști din diverse domenii, care vor vorbi despre crearea unei afaceri de succes in domeniul creativ TeamLab „Design Your Business”.

- Casa Nationala de Pensii a emis deja deciziile de recalculare pentru pensionarii din grupele I si II de munca, circa 100.000 de beneficiari. Beneficiarii care au primit deciziile de recalculare vor putea lua in luna martie pensia marita. Vezi mai mult pe DCBUSINESS.RO.

- Reprezentantii SRI au sustinut in comisie ca taierea banilor pentru 2019 - 445 milioane de lei - ar lasa serviciul fara bani de salarii in ultimele patru luni ale anului. Mai mult, SRI ar fi in situatia de a renunta la dispozitivele antiteroriste din aeroporturi. Erau prevazute scaderi si…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat in transparenta decizionala un proiect de hotarare privind statutul, organizarea si functionarea Centrului National de Formare si Pregatire Profesionala. Prin acest proiect de act normativ se intentioneaza infiintarea Centrului National de Formare si…

- Pensionarii vor avea la dispoziție in acest an aproape 60.000 de locuri in unitațile de tratament balnear din țara, dupa cum reiese dintr-un proiect lansat in dezbatere publica de Ministerul Muncii Ministerul Muncii a lansat zilele acestea in dezbatere publica proiectul de hotarare referitor la repartizarea…

- Adriana Cotel a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Anterior, Adriana Cotel a detinut functia de presedinte al Agentiei…

- Asiguratii nu-si pot lua medicamentele compensate din orice farmacie din tara, ci doar din localitatea in care a fost emisa reteta. Reprezentantii CNAS au promis inca de anul trecut ca problema va fi rezolvata, sustinand ca de vina ar fi problemele tehnice, anunta Mediafax. Farmacistii spun ca s-au…