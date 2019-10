Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea fi nevoita sa iși revizuiasca planurile de stimulare a creșterii economice și de combatere a schimbarilor climatice daca nu ajunge rapid la un acord asupra urmatorului buget multianual al UE. Oficiali europeni citați de Reuters anunța ca Germania și alte state din nordul continentului…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni a derulat proiectul „Ziua Limbii Romane la Ismail”, la Ismail, in Ucraina, in 07 septembrie 2019. Proiectul s-a desfașurat in parteneriat cu Asociația Centrul de Informare Romanesc din Ismail, și cu sprijinul Universitații „Dunarea de Jos”…

- SDEE Transilvania Nord va asigura fiecarui elev al clasei profesionale o bursa lunara în valoare de 500 lei, la care, în funcție de rezultatele școlare, se poate adauga un premiu de stimulare a performanței de 200 de lei/luna. Elevii vor beneficia de condiții excelente de pregatire practica,…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a informat ca, incepind cu luna noiembrie, va implementa proiectul VALOR – Valorificarea tehnicilor agricole tradiționale pentru o agricultura sanatoasa și durabila. Partenerii USV sint organizații din Germania, Grecia, Turcia, Cipru și Spania, sub coordonarea…

- Parte a proiectului „Timpuri imaginare”, aceasta expoziție propune o intalnire aparent stranie, insa conceptualizata, intre o artista a carei practica e bazata pe fotografie, Juliane Eirich (Germania), și un artist a carui practica curenta implica pictura și desenul, Mircea But (Romania). In lucrarile…

- *** WEST OIL ANGAJEAZA lucratori – gestionari statie distributie carburanti. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Relatii la telefon 0741332595. *** Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj organizeaza in perioada 30 august 2019 – 2 septembrie…

- O ora de geografie in care elevii pot vedea muntele Everest prin intermediul ochelarilor de realitate virtuala sau una de biologie in care pot studia organele umane cu ajutorul unei imprimante 3D, asa vor arata orele de studiu pentru elevii Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Capitala, dupa…

- Artur Brauner, producator german cu peste 300 de filme la activ, dintre care numeroase mari succese consacrate memoriei Holocaustului, precum ''Europa, Europa'', a decedat duminica in Berlin, la varsta de 100 de ani, relateaza AFP. ''Germania a pierdut unul dintre cei mai importanti…