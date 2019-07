Școala Nicolae Bălcescu din Baia Mare este în doliu. O profesoară va preda la îngeri! Școala Nicolae Balcescu din Baia Mare este in doliu. O profesoara va preda la ingeri! Elena Mureșan a fost un cadru didactic minunat. A lasat in urma multe intrebari fara raspuns, suferința și lacrimi. Profesor de matematica-fizica a reușit sa demonstreze ca algoritmul de calcul se aplica și in viața de zi cu zi. Dar soarta a dat cu minus. Dorea sa se intoarca din toamna la catedra, sa fie alaturi de copii, printre copii. Elena a plecat insa prea repede, macinata de o boala crunta, care a invins-o. Odihnește-te in pace, doamna profesoara! Inmormantarea va avea loc sambata , ora 13,00 in localitatea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

