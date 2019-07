Stiri pe aceeasi tema

- BELIU. Cei aproape 500 de elevi care invața la Liceul Tehnologic Beliu vor avea, in sfarșit, toalete moderne. Nu vor mai merge la cele „turcești”, amenajate in curte, in urma cu 40 de ani, odata cu construirea școlii. Proiectul de construire a grupurilor sanitare se incheie in aceasta vacanța,…

- Polistii brasoveni desfasoara in aceste zile o activitate cu totul inedita. La scoala din comuna Sambata de Sus, o vulpe si-a ales ca loc de nastere o magazie, anexa a scolii, unde a adus pe lume patru pui. Conducerea scolii a surprins proaspata „mamica” in curtea scolii, avand alaturi puii, ce par…

- Colegiul „Carol I“ din Craiova a primit premiul de „Școala-ambasador a Parlamentului European“. Premiul a fost acordat in cadrul unei festivitati organizate de Ministerul Educatiei Nationale, Biroul de legatura al Parlamentului European in Romania si APPD. Articolul Colegiul „Carol I“ – „Școala-ambasador…

- Trupul elevului la Colegiul Militar din Craiova, disparut în urma cu doua zile în apa marii, a fost adus de valuri la țarm, fiind gasit la 10 kilometri de locul în care fusese dat disparut, pe o plaja din Navodari. Joi dimineața, o femeie a anunțat printr-un un apel pe 112 ca în…

- Echipe specializate de scafandri militari cauta de peste 24 de ore, in valurile Marii Negre, trupul elevului care a disparut ieri in dreptul plajelor din Mamaia. Baiatul intrase sa faca baie, impreuna cu cativa colegi, dar nu a mai reusit sa iasa la mal.

- Se reiau, in aceasta dimineata, cautarile elevului de la Colegiul Militar din Craiova care a disparut in valurile marii. La operatiunea de cautare participa 24 de scafandri.Elevul, in varsta de 16 ani, participa la "Scoala de vara" organizata de Directia informare si relatii publice a Ministerului Apararii…

- Un grup de 10 elevi din clasa a XI-a ai Liceului de Arte “Sigismund Toduța“ din Deva, vor participa in perioada 7 mai-13 iunie 2019 in orasul Ningbo (provincia Zhejiang) din China, in cadrul unui acord de parteneriat semnat intre Liceul de Arte “Sigismund Toduța“ și Școala de Afaceri Externe din…

- O eleva de 12 ani ani, Timeea Petrescu, originara din Craiova, care traieste in prezent alaturi de parinti la Londra, a fost acceptata de curand in organizatia Mensa, a oamenilor cu un coeficient de inteligenta foarte ridicat, obținand 162 de puncte la testul IQ, potrivit Mediafax.Timeea Petrescu…