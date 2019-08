Şcoala începe în 9 septembrie | Structura anului școlar 2019-2020 Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luata ca urmare a discutiilor purtate intre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si partenerii sai de dialog social. Structura anului scolar cuprinde semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) si semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020), cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de saptamani. Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (21… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

