Scoala incepe in 16 septembrie. "Guvernul sacrifica elevii", sunt de parere scolarii

Va prezentam mesajul integral transmis de reprezentantii elevilor: Guvernul Dancila sacrifica elevii in favoarea patronatelor din turism! Federatia Elevilor din Romania condamna solicitarea ca scoala sa inceapa pe 16 septembrie! Federatia Elevilor din Romania (FER) condamna solicitarea facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila catre ministrul educatiei, de a decala inceperea scolii pana pe 16 septembrie, ca un sacrificiu in favoarea firmelor de turism, in ciuda faptului ca inceputul anului scolar a fost fixat prin ordin de ministru ca fiind 9 septembrie. ...