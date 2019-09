Școala începe cu trafic restricționat ARAD. Faptul ca centrul Aradului este un șantier nu mai este o surpriza. Și la fel, am putea spune, nu mai este nicio surpriza ca randuiala de pe hartie și din graficele de lucrari nu se potrivește cu situația din teren. Așa se face ca la inceput de an școlar, firmele care executa lucrarile sunt in intarziere și șoferii vor fi nevoiți sa se inarmeze cu multa rabdare și cu timp pentru a-și lasa copiii la școlile din zona centrala. Polițiștii locali, in ședința cu edilul Polițiștii, in ședința cu edilul In acest context, polițiștii locali au fost bagați in ședința de catre primarul Calin Bibarț. Ședinaț de urgența a fost… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

