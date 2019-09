Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit demnitarului, aproape 86% dintre scoli au autorizatie ISU."O sa avem in jur de 86% din scoli cu autorizatie ISU. Cu autorizatie sanitara, in jur de 90%", a spus Breaz la Realitatea TV.El a sustinut ca la inceputul anului scolar vor mai avea inca toalete in curte aproximativ…

- Maine se va incheia cea de-a doua etapa de inscriere in invatamantul profesional si dual, la nivelul judetului Iasi fiind disponibile peste 1.500 de locuri. Astfel, absolventii de clasa a VIII-a care doresc sa urmeze cursurile unor scoli profesionale de stat au la dispozitie 1.505 de locuri pentru invatamantul…

- Cursurile sunt gratuite, se desfașoara pe doua module și sunt susținute de medici și asistente medicale din cadrul secțiilor Obstetrica-Ginecologie și Neonatologie. Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) a reluat, in aceasta saptamana, proiectul denumit „Școala parinților”, adresat in egala…

- Cursurile sunt gratuite și se desfașoara pe doua module, fiind susținute de medici și asistente din cadrul secțiilor Obstetrica-Ginecologie și Neonatologie. Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) a reluat in aceasta saptamana proiectul denumit „Școala parinților”, adresat in egala masura…

- Primaria Capitalei va înființa un serviciu de transport a elevilor din ciclul primar și gimnazial cu microbuze/autobuze școlare, potrivit unei hotarâri aprobate la finalul lunii mai de Consiliul General. În prima faza, proiectul va fi unul pilot și vizeaza doar Școala nr. 195 (Hamburg)…

- Cantaretul Smiley (35 de ani) a primit o scrisoare de la mama unui baiat care este hartuit de colegii lui, asa ca a mers la el la scoala si i-a rugat pe copii sa fie mai buni. El a mers in vizita la o scoala din Bucuresti, in timpul orelor de curs, pentru a-i ura […] Source

- Serviciul de Protectie si Paza (SPP) si Organizatia Natiunilor Unite au semnat acordul de cooperare, pentru urmatorii doi ani, privind pregatirea ofiterilor de securitate ai ONU in cadrul Centrului de Excelenta pentru Protectie si Securitate - SPP. "Cursurile organizate la Bucuresti, in…

- Maine, 11 iunie 2019, nu se țin cursuri in unitațile de invațamant din comuna Beceni. Motivul, cadrele didactice și personalul auxiliar au decis sa participe la o acțiune de protest prin pichetarea sediului Ministerului Educației Naționale din București, in incercarea de a impiedica desființarea Liceului…