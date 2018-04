Stiri pe aceeasi tema

- Elias are doar 30 de centimetri si este noul profesor de limbi straine din aceasta scoala. Are o rabdare iesita din comun, vorbeste 23 de limbi straine si... danseaza Gangnam Style. „E amuzant, interesant si sunt putin uimita”, spune o eleva. „Cu ajutorul unui robot, copiii pot exersa fara sa le fie…

- ,,Nu ezitati sa ne solicitati ajutorul in orice situatie in care simtiti ca sunteti intr-o stare de pericol sau, pur si simplu, cand aveti nevoie de cineva care sa va asculte!", acesta a fost mesajul politistilor pentru elevii care au desfasurat, in aceasta saptamana, activitati in cadrul programului…

- Sindicaliștii din invațamant solicita Guvernului sa ia masuri urgente prin care sa asigure paza si protectia in unitatile de invatamant, in conditiile in care cea mai mare parte a acestora a ramas fara paznici din cauza lipsei de finantare.

- Vacanța de primavara, in perioada 31 martie-10 aprilie, pentru elevi și preșcolari. Elevii si prescolarii vor intra vineri, 30 martie, dupa finalizarea cursurilor, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). ( Citeste AICI toate informatiile despre…

- Directorul unei companii de transport persoane a avut parte de o „surpriza” neplacuta. Acesta și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care inchiriase autocarul pentru activitați in programul „Școala altfel”. Imaginea cu gunoaiele lasate in autocare de elevii care…

- Elevii si prescolarii intra in vacanta de sambata, urmand sa se intoarca la cursuri in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara, care incepe din 16 iunie. Vacanta de primavara incepe in 31 martie si se va incheia in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara si va incepe in 16 iunie…

- Un elev din Feldru a fost batut la școala din cauza unei fete, agresorii fiind acum cercetați penal pentru faptele comise. Un incident intre trei elevi s-a produs miercuri dimineața la Liceul Tehnologic din Feldru, acolo unde un elev de clasa a XI-a a fost agresat de doi colegi mai mici, din clasa a…

- In perioada 19-23 martie 2018, o echipa formata din 5 elevi si 2 profesori de la Liceul Tehnologic Economic de Turism participa la ultimul schimb de experienta din cadrul proiectului Erasmus+ ,,Promovarea identitatii nationale in context european prin obiceiuri si traditii"", proiect coordonat de…

- Mai mulți profesori de la un liceu din Tulcea, stranși intr-o grupare, au facut bani frumoși de pe urma elevilor pentru care invațatul pentru bacalaureat era o corvoada. Dascalii, care lucrau doar pe comanda, aveau tarife fixe pentru fiecare nota la care liceanul ravnea. De pilda, pentru un șapte, prețul…

- Elevii invata anul acesta timp de 167 de zile, de-a lungul a 35 de saptamani de cursuri. Este un record pe care il inregistreaza Romania in ultimii 10 ani, fiind cel mai scurt an scolar din acest interval. Raportat la celelalte tari europene, ne situam in coada clasamentului in privinta zilelor de scoala,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca decizia CCR privind Liceul Romano-Catolic reprezinta un mesaj ”extrem de dur” catre comunitatea maghiara, ca nu are dreptul la o scoala, afirmand ca ”Romania nu este stat model in ceea ce priveste drepturile minoritatilor nationale”.

- Notele de la scoala nu sunt cei mai buni indicatori ai potentialului pe care il are un elev, ci il forteaza pe acesta sa ramana intre granitele unui sistem social derutant, care-i poate opri inventivitatea, creația sau sclipirea, considera psihologul Alexandru Plesea, potrivit secretulsanatatii.net,…

- Situata la 40 de km de Constanta, scoala din comuna Cuza Voda este ilustrarea fidela a amalgamului dobrogean de populatii care au ajuns sa convietuiasca in mediul rural odata cu industrializarea zonei. Cu o istorie foarte interesanta, plecand de la originile sale turcesti, satul Cuza Voda Docuzol a…

- De multe ori, restaurantele pe care le frecventam ne plictisesc și ne trimit cu gandul la destinații exotice, unde chiar și mancarea are alt gust și aspect. Dar ce mai zicem atunci cand suntem nevoiți sa mancam in compania unei pisici? Sau, mai rau, la toaleta? Iata cum arata un top al celor mai ciudate…

- Elevii din grupul ținta al proiectului Erasmus+KA2 “How we teach and learn english” participa la lecții de geografie, biologie, educație fizica și psihologie, susținute atat de profesori din Romania, cat și de cei din țarile partenere. Pana maine, la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși se…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- Portia de fructe si/sau legume va fi insotita de o portie de biscuiti sau covrigi uscati, iar portia de lapte si produse lactate va fi insotita de un corn sau baton. in privinta fructelor si legumelor, elevii vor primi din urmatoarele: mere, pere, struguri de masa, prune, sau salate de morcovi cu pastarnac,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.

- In condițiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanța de Paște este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie. Elevii se vor intoarce la școala miercuri, 11 aprilie. Pentru clasele terminale de la liceu, anul școlar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa…

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Elevii liceului „Adam Muller Guttenbrun” din Arad se plang ca ar fi inchiși in școala, dupa ce directorul le-ar fi interzis sa iasa din cladire. Adolescenții spun ca sunt „sechestrați” și nu ar fi lasați nici macar sa mearga la chioșcul din curtea unitații de invațamant pentru a-și cumpara de mancare.…

- Așa suna mesajul primit pe adresa redacției de la un grup de elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” Arad. Elevii, ale caror clase se afla in cladirea de pe strada Posada, acuza conducerea liceului ca ii „sechestreaza” in cladire. „Nu ne lasa sa ieșim pentru a ne cumpara mancare. Ușile sunt…

- Scoli inchise in Bucuresti din cauza vremii. Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. In Capitala, elevii se vor intoarce la scoala luni, saptamana viitoare. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa…

- Presedintele american Donald Trump a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a lasat în urma zeci de familii îndurerate și copii traumatizați, care povestesc clipele de groaza prin care au trecut dupa ce un elev exmatriculat a deschis focul. Masacrul de la liceul din Florida a început miercuri în…

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Cum arata o ora de matematica dupa un auxiliar digital? Ca sa aflam raspunsul, am participat la o ora de matematica la clasa a șasea facuta dupa auxiliar digital, singurul autorizat, pana in prezent, de Ministerul Educației. Elevii au fost ca peștii in apa. Eleva pune un deget pe unghiul unui triunghi…

- Lidl Romania continua programul Scoala de Carte si Meserii prin care urmareste formarea tinerilor profesionisti in retail. Pe perioada scolarizarii, elevii beneficiaza lunar de bursa in valoare de 400 lei. Dupa absolvire, elevii vor primi un certificat de competente recunoscut international pentru…

- Elevii incheie, vineri, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.

- Femeile au fost prezentate, joi dupa-amiaza, Judecatoriei Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar instanta a decis arestarea lor la domiciliu pentru aceeasi perioada. Ele sunt acuzate de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea linistii publice.…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele cinci intrebari incluse in chestionar…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Cat mai putina scoala. Asta isi doresc copiii, parintii lor si profesorii. Cel putin asa reiese din consultarea publica cu privire la structura anului scolar 2018-2019 facuta de Ministerul Educatiei. Concret, respondentii au ales ca vacanta de iarna/primavara sa fie de trei saptamani, nu de una sau…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Prescolarii si elevii nu vor merge la scoala maine, 24 ianuarie, cand se celebreaza Ziua Unirii Principatelor. Urmatoarele zile libere pentru copii vor fi intre 3-11 februarie, cand este vacanta intersemestriala.

- Un profesor de la Școala „Caius Iacob" din cartierul Micalaca, fosta „Generala nr. 22", a fost gasit mort in casa. Mai multe cadre didactice s-au intrebat de ce lipsește „profu" de geografie, Ioan Șerban. Nu obișnuia sa lipseasca, iar daca o facea, chiar și numai pentru cateva ore, anunța imediat.…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in …februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au facut-o…

- Pentru a marca cei 100 de ani de existența, elevii și profesorii liceului au pregatit momente speciale: concursul “Real vs Uman”, in cadrul caruia vor fi premiați și caștigatorii competiției “La mulți ani, Cuza Voda!”, concursul “Logo 100” ș.a. 2018 este un an special pentru elevii și profesorii Colegiului…

- VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Vacanța de Craciun și Revelion s-a incheiat. Elevii se intorc astazi la școala. Vacanța de iarna a inceput din 23 decembrie. VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Trei saptamani au la dispoziție elevii pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. …

- Aceștia se intorc luni la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 - 11 februarie 2018. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie - 10 aprilie 2018 si vacanta…

- Noile masuri prevazute in ordinul de schimbare a regulamentului in unitațile de invațamant au starnit nemulțumiri atat in randul elevilor, cat și al cadrelor didactice. Cea mai controversata chestiune este cea a interzicerii utilizarii telefoanelor fara acordul profesorilor, dar dezacordurile privesc…

- Elevii si prescolarii se intorc incepand de astazi la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 – 11 februarie 2018. Programul national ‘Scoala altfel’…

- Vacanta e la final. De maine, elevii din toate scolile se vor confrunta cu noul regulament, ce cuprinde 63 de reguli noi. Telefoanele vor sta in sertar in timpul orelor si nu vor mai fi date sanctiuni pentru cei care nu poarta uniforma.

- Potrivit noului regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop, si dat publicitatii recent, elevii nu vor mai fi obligati sa poarte uniforma unitatii de invatamant sau sa faca de serviciu pe scoala, dar vor fi obligati ca la inceputul orei sa isi…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.