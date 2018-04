Stiri pe aceeasi tema

- O scoala din Finlanda pune doi roboți la catedra, in locul profesorilor. Este un proiect al autoritatilor, care-si propun sa faca invatatul mult mai placut pentru elevi. Proiectul-pilot va dura un an, transmite Digi24.ro.

- Vacanța de primavara, in perioada 31 martie-10 aprilie, pentru elevi și preșcolari. Elevii si prescolarii vor intra vineri, 30 martie, dupa finalizarea cursurilor, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). ( Citeste AICI toate informatiile despre…

- Directorul unei companii de transport persoane a avut parte de o „surpriza” neplacuta. Acesta și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care inchiriase autocarul pentru activitați in programul „Școala altfel”. Imaginea cu gunoaiele lasate in autocare de elevii care…

- Elevii si prescolarii intra in vacanta de sambata, urmand sa se intoarca la cursuri in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara, care incepe din 16 iunie. Vacanta de primavara incepe in 31 martie si se va incheia in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara si va incepe in 16 iunie…

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Concursul National pentru elevii nevazatori se desfasoara la disciplinele Limba si literatura romana, Limba engleza, Matematica, TIC si Citire corecta si rapida braille - pentru elevii din clasa a VIII –a, iar la clasa a XII –a, elevii vor concura la disciplinele Limba si literatura romana, Limba engleza,…

- Astfel, astazi, de la ora 16.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" facultatea va organiza „MathGala", ajunsa la cea de-a doua editie, alaturi de Inspectoratul Scolar Judetean si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi. Vor fi premiati laureatii fazei…

- 130 de companii isi expun ofertele vineri si sambata la targul de joburi Angajatori de Top care se va derula la Sala Palatului din Capitala. Din totalul de 6.000 de locuri de munca, 1.100 sunt destinate candidatilor fara experienta, arata organizatorii.

- Etapa județeana a Olimpiadei de Matematica s-a desfașurat pe 10 martie, la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu“ Suceava, 234 de elevi din clasele V-XII susținand probele pregatite in vederea calificarii la faza naționala a competiției. Elevii cu cele mai bune rezultate, 13 la numar, s-au calificat la ...

- Simulare Bacalaureat 2018: Subiectele și baremele de corectare, la matematica și istorie, au fost publicate de Ministerul Educației. Elevii au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului. Joi are loc proba la alegere a profilului si specializarii, exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a. Rezultatele…

- Elevii claselor a VIII-a din Gorj au obtinut rezultate dezastruoase la simularea Evaluarii Nationale. Cele mai proaste note s-au inregistrat la Matematica. Doar circa o treime dintre elevi au reusit sa obtina note peste 5. Mediile sunt in...

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a, care s-a desfașurat in perioada 5-7 martie. Se observa ca rezultatele obținute de elevii din județul nostru sunt mai bune decat media…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Ieri, 14 martie 2018 la Colegiul Economic”Gheorghe Dragos „ din Satu Mare s-a desfasurat etapa judeteana a Competitiei Business Plan unde Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a fost reprezentat de firma de exercitiu F.E. MOMENTE UNICE S.R.L. Competiția a constat in prezentarea de catre elevii implicați…

- In acest sens, ei au organizat un targ de martisoare realizate manual. Cu banii care se vor strange vor realiza in foisor in scoala. Persoanele care vor sa faca un cadou original si sa ajute si scoala sunt rugate sa-i treaca pragul si sa faca o cumpere un martisor.

- Portia de fructe si/sau legume va fi insotita de o portie de biscuiti sau covrigi uscati, iar portia de lapte si produse lactate va fi insotita de un corn sau baton. in privinta fructelor si legumelor, elevii vor primi din urmatoarele: mere, pere, struguri de masa, prune, sau salate de morcovi cu pastarnac,…

- Elevii claselor a VIII-a care vor sustine la vara Evaluarea Nationala si-au putut verifica, astazi, cunostintele acumulate, prin Simularea Evaluarii Nationale la matematica. “Examenul s-a desfasurat in 156 de unitati de invatamant care scolarizeaza elevi de clasa a VIII-a. 5319 ...

- Luni, 5 martie, incepe simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a/EN VIII (anul școlar 2017-2018) Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN…

- Elevii liceului „Adam Muller Guttenbrun” din Arad se plang ca ar fi inchiși in școala, dupa ce directorul le-ar fi interzis sa iasa din cladire. Adolescenții spun ca sunt „sechestrați” și nu ar fi lasați nici macar sa mearga la chioșcul din curtea unitații de invațamant pentru a-și cumpara de mancare.…

- Așa suna mesajul primit pe adresa redacției de la un grup de elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” Arad. Elevii, ale caror clase se afla in cladirea de pe strada Posada, acuza conducerea liceului ca ii „sechestreaza” in cladire. „Nu ne lasa sa ieșim pentru a ne cumpara mancare. Ușile sunt…

- Inca de pe bancile scolii, elevii fac cunostinta cu secretele diferitelor meserii. Au avut prilejul sa afle mai multe la actiunea desfasurata miercuri la la Casa Municipala de Cultura, unde 200 de elevi din mai multe unitati de invatamant din Gherla și din Dej au participat la dezbaterea unui proiect…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis ca gradinitele, scolile si liceele pe raza judetului sa se redeschida de miercuri, 28 februarie. In cazuri exceptionale, directorii pot lua decizia suspendarii cursurilor dar cu conditia sa informeze familiile elevilor, cadrele didactice…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice rezultatele Olimpiadei Naționale Universul Cunoașterii prin Lectura pentru elevii din mediul rural ce a avut loc in 24 februarie. 1 CIBU N. MARIA ISABELLE ȘCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA V BRADILA LAURA …

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- In perioada 5-7 martie, se desfasoara Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a. Proba de Limba si literatura romana, in cadrul simularii examenului, va fi luni, 5 martie, iar cea de Matematica, marti, 6 martie. Testarea de Limba și literatura materna se desfasoara miercuri, 7 martie…

- Cum arata o ora de matematica dupa un auxiliar digital? Ca sa aflam raspunsul, am participat la o ora de matematica la clasa a șasea facuta dupa auxiliar digital, singurul autorizat, pana in prezent, de Ministerul Educației. Elevii au fost ca peștii in apa. Eleva pune un deget pe unghiul unui triunghi…

- O invatatoare din Romania si-a propus sa revolutioneze educatia apeland la o noua metoda de predare, invatata in timpul instruirii la Oxford. Claudia Chiru pune accentul pe invatarea experimentala si mai putin pe note, reusind sa aiba rezultate extraordinare. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, invatatoarea…

- Vineri, 2 februarie, cațiva absolvenți ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” s-au intors in laboratorul de fizica al prestigiosului liceu din Alba Iulia pentru a asista, alaturi de mai mulți profesori și invitați, la o activitate ce a inaugurat seria manifestarilor din anul centenar in care…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Citeste si: ULTIMA ORA - Tariceanu si Basescu, printre GREII chemati la audieri in comisia SRICursurile semestrului al doilea…

- Elevii lugojeni, parintii, dar si profesorii au la dispozitie incepand de joi un chestionar prin care isi pot exprima parerea despre structura anului scolar viitor. Ministerul Educatiei organizeaza pana miercurea viitoare o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019. Consultarea se…

- Imagini halucinante au fost filmate cu telefonul mobil intr-o sala de clasa a colegiului Mihai Viteazul Ineu. Mai multi elevi au ramas singuri in clasa si, ca sa se distreze, au dat foc unei petarde amplasate chiar sub catedra. Mobilierul a fost practic distrus, spre amuzamentul copiilor,…

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Un adolescent rus inarmat cu un topor si un cocktail Molotov a atacat elevii de la o scoala Ulan-Ude, in apropiere de granita cu Mongolia, ranind sase copii, inainte de a se mutila si a sari pe geam, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Acest atac a relansat dezbaterea legata de securitatea…

- Elevii din mai multe localitați din nordul țarii sunt nevoiți sa impinga autobuzul prin nameții de zapada pentru a ajunge la școala. Cel puțin asta se observa intr-un video postat pe o rețea de socializare.

- Elevii din comuna Pestisani au fost, miercuri, martorii unui eveniment neplacut ce a avut loc in curtea scolii. Tatal unei eleve a venit furios la scoala si a agresat un baiat, suparat ca fiica sa fusese lovita cu un bulgare de zapada. Barbatul...

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate olimpiadele…

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- Elevii si prescolarii s-au intors luni la cursuri, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Din pacate, revenirea lor la cursuri a coincis și cu prima ninsoare mai serioasa, astfel ca traficul din București este aproape blocat in totalitate....

- Peste doar trei saptamani elevii vor avea din nou vacanta, cea intersemestriala, care va fi in perioada 3 - 11 februarie 2018. Vacanta de primavara va incepe la sfarsitul lunii martie, mai exact pe 31 martie si va tine pana pe 10 aprilie. Apoi elevii nu vor mai avea vacanta pana la cea de vara, care…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Vacanta de iarna s-a incheiat pentru elevi si prescolari. Acestia revin astazi la scoala, insa urmatoarea vacanta revine mai repede decat se asteptau: peste doar trei saptamani. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Inainte de aceasta insa, se vor bucura de prima…

- Elevii trebuie sa predea telefoanele mobile la intrarea in clase, le este interzis sa mai faca serviciul pe scoala si vor primi nota unu pe loc daca vor fi prinsi in timp ce copiaza la teste. Sunt doar cateva dintre schimbarile pe care ministrul Educatiei, Liviu Pop, le impune odata cu modificarea regulamentului…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- DONATII… Copiii din Fastaci vor invata, din aceasta iarna, in conditii ceva mai bune decat pana acum. Nu, nu s-a deschis scoala care a “inghitit” trei milioane de euro si la care se “lucreaza” de 11 ani, ci au fost donate noi piese de mobilier pentru salile de clasa amenajate, culmea, in Dispensarul…

- In lunile noiembrie si decembrie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a derulat un stagiu de formare pentru profesorii din invatamantul primar si prescolar, avand ca tema promovarea rezilientei in scoala.Stagiul face parte dintr-o ...