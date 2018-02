Şcoală fără elevi, transformată în discotecă VIDEO O scoala a fost inchisa pentru ca in sat au mai ramas putini copii. Acum cei mici sunt obligati sa faca naveta in localitatea vecina. Cladirea a fost transformata in discoteca. In imagini se observa cum oamenii danseaza in mijlocul unei sali de clasa. Ei spun ca tin petrecerile in scoala abandonata intrucat caminul cultural din sat sta sa se prabuseasca. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- O scoala dintr-o comuna gorjeana, care in al Doilea Razboi Mondial a fost grajd, a fost transformata in Muzeul Martisorului, unic in lume. Sute de martisoare cu foi de porumb, de fasole sau cu snur de lana vor fi expuse aici in martie.

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- Din cauza ninsorilor abundente care au cazut noaptea trecuta, șase curse școlare, in cinci raioane ale țarii, au fost suspendate. Astfel 136 de elevi nu au ajuns in aceasta dimineata la ore.

- Din cauza ninsorii abundente din aceasta noapte, 136 de copii nu au putu ajunge la școala. Drumurile inzapezite si ghetusul pe pante mari au dus la suspendarea a șase rute școlare. Astfel, in șase instituții din cinci raioane, microbuzele școlare nu au mai ajuns la copii pentru a-i transporta la școala. …

- Doi elevi, in varsta de 15 ani, au fost impuscati intr-o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva in varsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali locali, relateaza CNN, scrie digi24.ro.

- Imaginile cu baiatul de 13 ani batut de cele 3 femei au fost postate chiar de mama copilului pe o retea sociala. Incidentul s-a petrecut joi, 30 ianuarie, in timpul orelor de curs chiar pe coridorul scolii.

- Pompierii au fost chemati de urgenta la scoala generala din Salciile, judetul Prahova dupa ce mai multi elevi au fost intoxicati cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Prahova, dintr o clasa de 19 elevi, sapte ar fi intoxicati. Pompierii intervin cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o ambulanta SMURD…

- Peste 300 de elevi dintr-o școala din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica.

- Momente de panica intr-un autobuz care ducea elevi la o scoala din Massachusetts. Pe un drum in panta, acoperit de gheata, autobuzul a inceput sa o ia la vale. A iesit de pe carosabil, a lovit o cutie postala si s-a oprit intr-o masina parcata. Nimeni nu a fost ranit in neobisnuitul…

- Cel puțin cinci elevi au fost impușcați, marți, la un liceu in urma unui atac armat intr-o școala din Kentucky, transmite CBS News. Incidentul a avut loc la Liceul Marshall County in Benton, Kentucky. Din primele informații suspectul a fost reținut de polițiștii care au intervenit la locul atacului.…

- Duminica, s-a incheiat examenul de admitere, sesiunea ianuarie 2018, organizat la scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera 'Avram Iancu' Oradea, in urma caruia au fost admisi un numar de 281 de elevi, 191 de baieti si 90 de fete. Dupa probele eliminatorii (vizita medicala si proba sportiva),…

- O explozie a avut loc intr o sala de clasa a colegiului "Mihai Viteazul" din Ineu, judetul Arad. In imaginile surprinse se vede cum mai multi elevi au pus o petarda sub catedra.Totul a fost surprins de camera unui telefonul mobil. Catedra a fost distrusa, spre amuzamentul copiilor, care nu s au gandit…

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata. Sase persoane au fost ranite in urma acestui atac. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un licean, a atacat un grup de elevi de clasa a saptea in fata scolii,…

- 55 de institutii de invatamant general din 21 de raioane si-au sistat activitatea, iar in alte 42 s-a redus durata orelor din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Peste 14 mii de elevi nu au ajuns la scoala.

- Timp de zece ani, copiii din comuna buzoiana Limpezis au facut scoala in caminul cultural unde nu au lipsit soarecii si gandacii. Astazi, o suta de elevi din aceeasi comuna au fost primiti intr-o scoala noua.

- 11 copii si un cadru didactic au fost raniti in Rusia, in urma unui conflict iscat intre doi baieti inarmati cu cutite. Incidentul a avut loc la o scoala din Perm, un oras aflat la 1.000 de kilometri departare de Moscova, scrie BBC .

- Asociatiunea ASTRA Carei si Casa de Cultura Carei au readus in atentia careienilor cateva dintre cele mai cunoscute creatii lirice eminesciene. Ziua nasterii poetului nemuritor Mihai Eminescu a fost aniversata si printr-o activitate inedita si anume Caravana poeziei eminesciene. Elevi si adulti…

- O rafuiala intre doi elevi a degenerat intr-o adevarata drama intr-o scoala din orasul Perm, situat in zona Muntilor Ural. Conform autoritatilor locale, 14 elevi si un cadru didactic au suferit rani in urma incaierarii.

- Politistii din Dambovita au deschis, luni, un dosar penal in cazul unui cadru didactic care a mers la scoala fiind bolnav de TBC. Testarea a iesit pozitiva in cazul a 3 elevi, motiv pentru care politistii vor sa afle daca femeia stia ca este bolnava sau nu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Opt elevi și o profesoara au fost raniți, luni, intr-o școala din regiunea rusa Permi, ca urmare a unui atac cu cuțitul. Doi indivizi au fost reținuți. „Doi infractori mascati au atacat o profesoara si elevi. In urma atacului, noua persoane au fost ranite: profesoara si opt elevi”, a declarat pentru…

- Un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant a emis de catre Ministerul Educatiei. Printre prevederi se numara și interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti…

- MASURA… Celebrul si cunoscutul proiect, prin care peste 1,5 milioane de elevi si prescolari din Romania urmau sa primeasca miere la scoala, intra in linie dreapta. Initiatorul legii, senatorul PSD de Vaslui, Doina Silistru, spune ca s-a gasit intelegere la Ministerul Agriculturii, pentru a se asigura…

- Tinerii din comuna Jitia, judetul Vrancea, au mers, in noaptea de Revelion, la scoala. Nu pentru cursuri, ci la petrecerea care a fost organizata printre bancile elevilor. Evenimentul a avut loc cu acordul primarului, iar imaginile dansurilor au devenit virale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cladirea fostului Consulat austriac din municipiul Falticeni a fost transferata Muzeului Bucovinei care o va transforma intr-un Muzeu de Arta Religioasa. Transferul a fost parafat in ședința de vineri a Consiliului Județean. Imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare avand nevoie de restaurare.…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul ca mai mulți elevi dintr-o școala din Manaștur au petarde la ei.”La data de 20.12.2017, în jurul orei 11: 37, politistii Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 4 Politie, au fost sesizati de un cadru didactic…

- La scoala unde preda profesoara invata in total 114 elevi. Dintre acestia, 20 au fost depistati cu virusul care produce tuberculoza, asta dupa ce profesoara de sport a fost diagnosticata la Bucuresti cu o forma mai usoara a bolii. "Doamna s-a simtit rau, a avut o perioada acasa, s-a simtit…

- Monede de pe front expuse intr-o scoala din Constanta care a pus astfel bazele unui mic muzeu chiar printre elevi. Ideea vine in contextul in care in 2018 marcam 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Obiectele au fost descoperite de cercetasi si expuse in scoala, pentru ca micutii sa aiba…

- Asa cum v-am obisnuit, la “TOCATORUL DE STIRI” discutam “fara perdea” despre ultimele evenimente importante din urbe. In acest episod vorbim despre “OMERTA” din presa legata de atacul tiganilor de la Scoala nr. 5 si teroarea dintre profesori si elevi in urma atacurilor acestora cu cutitul, fapta consumata…

- Ministerul Educației Naționale anunța ca 50 de școli din țara vor fi incluse in programul-pilot „O masa calda”. Deocamdata, nu se știe daca Bistrița-Nasaud va beneficia de acest program.

- O initiativa binevenita si laudabila din partea preotului paroh din Resighea, parintele Ioan Trusca. Pe suprafata de teren din jurul bisericii si in gradina parohiei au fost plantati puieti de pomi fructiferi. Acestia au fost oferiti de ing.Marius Roman de la o pepiniera de profil iar pentru pregatirea…

- An de an, in Romania, zeci de mii de copii abandoneaza scoala! Cifra nu este una exagerata, cum ar putea parea la prima vedere, ea fiind certificata de Ministerul Educatiei chiar prin ministrul Pop. Acesta a publicat pe contul sau de Facebook o analiza bazata pe datele din sistemul informatic al ministerului.…

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Inspectoratul Scolar Giurgiu a demarat o ancheta la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihailesti, unde un elev il acuza pe directorul institutiei ca l-ar fi lovit si ar fi folosit un limbaj injurios. Din inregistrarea prezentata de elev rezulta ca dascalul il ameninta inclusiv cu exmatricularea.

- Iata ca mai este putin pana la vacanta de sarbatori. Cele trei saptamani de vacanta sunt asteptate cu nerabdare de elevi, mai ales ca acestia mai au o minivacanta in zilele urmatoare. Mai mult, programul national ''Scoala altfel'' are o durata de cinci zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar…

- O scoala din judetul Vrancea, in care s-au investit circa 800.000 de lei, a fost inchisa dupa doar trei ani de la inaugurare, din lipsa de elevi. Cladirea se degradeaza pe zi ce trece, nefiind deschisa decat in zilele de alegeri.

- Aproximativ 50 de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” Ineu acuza dureri de burta, varsaturi si diaree, iar autoritatile de sanatate publica au inceput, joi, o ancheta, pentru a stabili cauzele imbolnavirilor.