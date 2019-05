Stiri pe aceeasi tema

- Trupa rock din Colegiul Național „Grigore Moisil” care ne-a impresionat la Virgin Radio Talent Hunt inchide pe 18 mai, in parcul Herastrau din București, showul Walk the Global Walk. Daca nu i-ai remarcat in clipul liceului din timpul concursului Virgin Radio Talent Hunt, o vei face cu siguranța sambata,…

- Introducereavotului electronic, contact unic și gratuit pentru raportarea abuzurilor la locul de munca, a cazurilor de discriminare și de exploatare a cetațenilor romani din Uniunea Europeana, birou de integrare in cadrul fiecarui consulat romanesc din UE, sistem european de recunoaștere automata…

- Avocatul Poporului anunța ca instituția s-a autosesizat in cazul elevei de la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București care a murit din cauza meningitei. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatații și protecția…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi seara, ca s-au stabilit toti contactii directi ai elevei de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti care a murit de meningita, fiind vorba despre doua clase de elevi si zece cadre didactice.

- O eleva de 18 ani de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti diagnosticata cu meningita a murit la spital, joi. Cursurile in unitatea de invatamant vor fi suspendate, vineri, pentru dezinfectarea spatiilor.Potrivit Libertatea.ro, o eleva de clasa a XII-a de la Colegiul National…

- Karina Baymukhambetova, o adolescenta in varsta de 15 ani, din Rusia, a vrut sa-și faca un selfie, dar inițiativa i-a adus o moarte crunta. Fata s-a gandit sa-și faca un selfie pe calea ferata, in fața unui tren de marfa. Fata n-a calculat bine distanța la care era trenul, nici viteza de deplasare a…

- Psihologul Anton Șuluman va susține o conferința cu tema „Viața dupa școala – este școala suficienta pentru a deveni prosper, fericit și implinit?”, organizata de Secția imprumut carte pentru adulți din cadrul Bibliotecii Judetene. Vor participa elevi de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” (director dr.…

- Joi, 7 martie 2019, a sosit la Carei George Simion, liderul miscarii unioniste din Romania care vrea sa candideze ca independent pentru un loc in Parlamentul European. Timp de 2 ore a vizitat orașul, a discutat cu cei dispuși sa poate un dialog, a adunat semnaturi pentru a putea sa iși depuna candidatura…