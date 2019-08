Şcoală de vară inedită, pe domeniul Cantacuzino din Floreşti N.D. Intre 19 și 28 august, pe domeniul Cantacuzino Florești va avea loc un eveniment inedit, respectiv prima “Școala de Vara de restaurare peisagera din Romania”. Potrivit organizatorilor, Școala de Vara „In Florești” va aduce laolalta studenți și tineri profesioniști din Romania și de peste hotare care activeaza in domenii precum peisagistica, arhitectura, patrimoniu cultural, istorie și arte vizuale sau care sunt interesați de subiectul patrimoniului cultural, la modul general, și de gradinile istorice in mod special. Impreuna cu experți europeni de renume și cu specialiști romani care activeaza… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

