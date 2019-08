"Mi-a facut placere sa particip astazi, in calitate de speaker, la școala de vara a organizației de tineret a Partidului Socialist European, Young European Socialists (YES), eveniment care a avut loc anul acesta pe malul Marii Negre, in Bulgaria.

Am avut ocazia sa fiu in același panel cu doamna Kornelia Ninova, președinta Partidului Socialist Bulgar, principala forța de centru-stanga din aceasta țara.

O sa va spun parerea mea sincera: la fel ca in cazul PPE, forța politica europeana de care m-au legat multe in trecut și care din pacate are azi un discurs in care nu ma mai regasesc,…