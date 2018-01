Şcoala de şoferi 2018: Ce capcane să eviţi. Care sunt documentele de care ai nevoie Tocmai de aceea, este atat de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar ca el sa fie un sofer bun ci sa stie cum sa-ti transmita si tie cunostintele lui practice pentru a avea vreo sansa sa obtii plasticului roz mult ravnit. Concluzia: atentie la scoala de soferi aleasa si la intructor pentru ca de aceste doua decizii depinde, pana la urma, daca tu iti vei atinge sau nu obiectivul, adica sa-ti schimbi statutul din pieton in sofer. Asadar, fa-ti timp si incepe documentarea. Si unde o poti face mai bine decat direct la sursa (site-ul autoritatilor abilitate)… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

