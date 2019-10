Şcoala de programare Codecool susţine cursuri de programare pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul IT Conform initiatorilor cursurilor, platforma nou lansata vine in sprijinul celor care vor sa faca o conversie profesionala cu informatii complete despre intreg procesul de aplicare, precum si tipurile de pozitii pentru care se pot pregati. Cursurile de programare, cu durata cuprinsa intre 4 si 12 luni, in campusul din Bucuresti, pregatesc viitori programatori, indiferent de studiile si activitatea profesionala anterioare ale celor interesati. "Venim in intampinarea celor care vor sa activeze in domeniul IT cu o modalitate disruptiva de acumulare a cunostintelor necesare pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții UDMR propun ca elevii sa inceapa cursurile la ora 9, iar de la 7.30-8, de cand ajung la școala, sa stea cu un pedagog pana la inceperea cursurilor. „Noi (UDMR) am propus inceperea cursurilor de la ora 9. Copilul sa ajunga la școala de la 7.30 – 8, iar pana la ora 9 pedagogul…

- Romania are printre cei mai multi ingineri per capita si astfel depaseste tari precum SUA, India, China sau Rusia. Chiar si asa, ultimele statistici arata ca, anual, ne lipsesc peste 15,400 de profesionisti IT. In acelasi timp, cele 5 universitati...

- Prima reuniune in Romania a Comitetului de Legatura al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). La invitatia si in organizarea Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania – ACAROM, reprezentantii industriei auto din tarile UE s-au reunit la Bucuresti, astazi, 26 septembrie…

- In Capitala, noul an scolar incepe tot cu program in trei schimburi pentru elevii din unele clasele primare si gimnaziale. 13 scoli au stabilit sa prelungeasca programul pana seara la 20.00. Nici Primaria, nici Inspectoratul nu au gasit soluții pentru a elimina cursurile tarzii.

- Astazi se implinesc 96 de ani de la nasterea lui Ervant Seropian, fondatorul alergologiei romanesti, nascut in Constanta, la 14 august 1923, intr o familie de mici comercianti de origine armeana. Aflam din cartea "Armenii dobrogeni in istoria si civilizatia romanilorldquo;, , a lui Simion Tavitian,…

- Text: Mihaela Pascari Uneori sutele de kilometri departare de casa reprezinta doar un test, test prin care iți poți da seama daca ceea ce urmeaza sa faci este cu adevarat ceea ce iți dorești. Așa a fost și pentru Sebastian Coștiug (40 de ani) care a venit in Capitala din Suceava pentru a urma cursuri…

- Administrația Școlii Profesionale din Nisporeni invita spre o colaborare și parteneriat în vederea implementarii unui program de formare profesionala a muncitorilor calificați în domeniul cultivarii culturilor bacifere. Instituția lanseaza începând cu 01 septembrie…

- Startup-ul lituanian care ofera mașini electrice de inchiriat prin intermediul unei aplicații - Spark - și-a lansat oficial serviciile in București. Reprezentanții companiei au anunțat care sunt prețurile, ce se intampla in cazul unui accident și unde pot fi lasate mașinile dupa ce sunt folosite de…