- 1.300 de locuri sunt scoase la concurs și in aceasta sesiune de iarna pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Joi, 10 ianuarie, a fost prima zi de inscrieri la sediul unitații de invațamant. Candidații au primit legitimațiile de concurs și au fost repartizați pe…

- Trei tineri care mergeau sa se inscrie la Școala de Agenți de Poliție din Campina au trecut prin momente teribile. Ei au fost salvați, joi, de jandarmii din Dambovița, dupa ce s-au rasturnat cu mașina. Tinerii ajunsesera pe un drum ocolitor din pricina unei erori a GPS-ului, a anunțat mediafax. Potrivit…

- 1.244 de tineri care au absolvit Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina și 292 care au absolvit Scoala de Agenti de Politie ,,Septimiu Muresan” Cluj-Napoca au intrat, de astazi, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimii ani, emoțiile absolvirii au fost dublate de emoțiile cererilor in casatorie pentru unii dintre elevii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Așa s-a intamplat și joi, cand la finalul ceremoniei de absolvire a promoției noiembrie 2018, au existat trei cereri in casatorie.…

- Peste 1.500 de absolventi ai scolilor de agenti de politie din Campina si din Cluj-Napoca au intrat in structurile Politiei Romane, cei mai multi la ordine publica si rutiera, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire si in functie de optiunile lor. Cea mai mare medie de absolvire…

- Retragerea cu torțe s-a desfașurat in aceasta seara pe Bulevardul Carol I din municipiul Campina, din zona centrala, de la Salcie, pana in Cartierul Campinița, la sediul Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar". Au defilat cu torțele aprinse cei 1.300 de elevi ai "Promoției Centenarului", adica elevii…

- In luna ianuarie 2019 va avea loc un nou concurs de admitere la scolile de politie Campina si Cluj-Napoca. Inscrierile se pot face pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului pe raza caruia iși are domiciliul candidatul.…

- Ziua Armatei Romane a fost marcata astazi, la Campina, la Troița Eroilor din Cartierul Slobozia. Aici s-au desfașurat acțiunile tradiționale: alocuțiuni, ceremonial religios, depuneri de coroane, momente artistice și defilarea detașamentelor de elevi de la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar"…