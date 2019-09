Şcoala de Fotbal “Daniel Chiriţă”, premiată la Clinceni Marcel Marin Intr-un turneu desfasurat acum cateva zile, Scoala de fotbal Daniel Chirita -Grupa 2007 a iesit invingatoare la turneul Romania Cup Sport Vision, organizat la Baza “Prosport” – Clinceni. La intrecere au participat 12 echipe, impartite in 3 grupe (Prosport Academy, Codlea Brasov, Sorii Lupeni, Celtic Bucuresti, CSA Steaua 1, Sc Fotbal Daniel Chirita, Benfica Bucuresti, Champions, Academia Gica Popescu, Academia Voluntari, Sportul Studențesc, CSA Steaua 2). Rezultatele echipei ploiestene au fost, in faza grupelor, 19-0 cu Champions, 3-0 cu Benfica Bucuresti si 2-5 cu CSA Steaua, apoi,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

