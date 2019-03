Autoritatile croate au scos la vanzare o uriasa cladire modernista care a gazduit candva un prestigios centru de educatie politica din Iugoslavia, relateaza Balkan Insight.

Cazuta acum in ruina, cladirea care se afla in Kumrovec, la granita dintre Croatia si Slovenia, in satul natal al lui Iosip Broz Tito, fondatorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Aici era candva nucleul educational de teorie politica socialista din blocul iugoslav.

Acum, Ministerul Proprietatilor de Stat din Croatia a scos la vanzare cladirea veche la pretul de 1,6 milioane de euro.