Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei anunta ca profesorii isi vor primi banii obtinuti in instanta inainte de sarbatori si spune ca este vorba despre o "suma impresionanta" trimisa inspectoratelor, potrivit Romania TV. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, sambata, ca profesorii care au obtinut majorarile…

- Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 9 aprilie, pe mai multe strazi din Baia Mare. Astfel, in intervalul orar 08.00-15.00, nu vor avea apa la robinete baimarenii de pe str. Petre Dulfu nr. 3, 4, str. Iuliu Maniu nr. 1, Aleea Noua nr. 1. A, din cauza lucrarilor de cuplare la rețea.…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a premia profesorii care ii inspira, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, care se va desfasura la Iasi in data de 25 mai 2019, se precizeaza pe site-ul lspv.ro . Gala Profesorului Bologna este un proiect national al Aliantei…

- In fiecare an, pe 22 martie, tarile isi reunesc eforturile pentru a aminti oamenilor din lumea intreaga importanta si ponderea pe care o are apa in viata fiecaruia. In 1992, Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare (UNCED), care a avut loc la Rio de Janeiro, in Brazilia, a recomandat desemnarea…

- Laboratorul de apa uzata al S.C.VITAL S.A. a luat nastere o data cu punerea in functiune a Statiei de epurare din Baia Mare, a carei executie a fost demarata in 1965. Initial a functionat ca un laborator de proces, avand rolul de dirijare a fluxurilor tehnologice si monitorizare a calitatii influentilor…

- Lista posturilor disponibile pentru titularizare anul acesta a fost publicata de Ministerul Educației si a fost lansat site-ul Titularizare 2019. Profesorii care nu sunt angajați intr-o școala pot vedea astfel care sunt posturile complete pe care pot da examen, dar și posturile incomplete din fiecare…

- Liberalii acuza PSD ca pregatește reduceri de personal în învațamânt, Raluca Turcan susținând ca toate unitațile „au fost somate sa transmita în numai doua ore organigramele și statele de funcții pentru personalul încadrat”. „Nu înțelegem…

- Banii pentru programul ''Masa calda pentru elevi" au fost alocati, iar Ministerul Educatiei trebuie sa vina cu o propunere clara pentru implementarea acestuia, a afirmat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! De luna viitoare…