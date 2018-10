“Şcoala Altfel” la pompierii videleni, pentru preșcolarii Grădiniției Siliștea “Scoala Altfel” la pompierii videleni, pentru preșcolarii Gradiniției Siliștea in Social / on 26/10/2018 at 10:58 / Cu prilejul activitatilor din cadrul saptamanii “Scoala Altfel”, preșcolarii gradiniței din Siliștea au fost prezenti printre pompierii militari ai Detașamentului Videle, care și-au deschis porțile pentru a-i familiariza pe micuți cu activitațile derulate de salvatori in situații de urgența. Dupa prezentarea tehnicii de intervenție, pompierii militarii au desfașurat mai multe exerciții demonstrative pentru cei mici, care s-au aratat incantați de reprezentația salvatorilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre Turnu Magurele și Crangu/ Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac in Eveniment / on 24/10/2018 at 14:42 / Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe…

- Porcul din fantana n-a avut pesta porcina in Eveniment / on 24/10/2018 at 11:43 / Luni, intr-o fantana de pe drumul judetean Alexandria – Cernetu, in apropiere de Valea Parului a fost gasit un porc mort de catre unii cetateni care lucrau pe campul din apropiere si care foloseau fantana pentru…

- Referendum 2018: 8,16% dintre teleormanenii cu drept de vot au trecut pragul secțiilor de votare pana duminica, la ora 10.00/ Urna mobila a fost solicitata de 825 de ori in Eveniment / on 07/10/2018 at 12:00 / 8,16% dintre teleormanenii cu drept de vot s-au prezentat pana duminica, la ora 10.00,…

- Referendumul nu suspenda cursurile in școlile din Teleorman/ De Ziua educației, elevii vor participa la activitați festive in Social / on 04/10/2018 at 11:37 / Data de 5 octombrie este Ziua Educației, dar coincide și cu ultima zi de pregatire pentru Referendumul care va avea loc pe 6 și 7 octombrie,…

- Sase autoturisme implicate intr-un accident rutier pe E70, la Draganesti Vlasca in Eveniment / on 23/09/2018 at 17:32 / Un accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme a avut loc, cu putin timp in urma, pe Drumul National 6, la intrarea in localitatatea Draganesti Vlasca, informeaza…

- Accident rutier la intersectia strazilor Tudor Vladimirescu si Cuza Voda, din Alexandria in Eveniment / on 06/09/2018 at 19:26 / Un accident rutier, in urma caruia o persoana a avut nevoie de interventia echipajelor de salvare, a avut loc, cu putin timp in urma, la intersesctia strazilor Tudor Vladimirescu…

- De la carciuma, s-a oprit in stalp in Eveniment / on 31/08/2018 at 12:58 / Polițiștii Secției 11 Poliție Rurala Galateni au fost sesizați, joi, 30.08.2018, prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un conducator auto a intrat cu mașina intr-un stalp din satul Trivalea–Moșteni, județul Teleorman. Ajunși…

- Accident mortal in Alexandria – O femeie și-a pierdut viața in Eveniment / on 27/08/2018 at 12:10 / In aceasta dimineața, in jurul orelor 07.00, o femeie de 50 de ani, din Alexandria, a fost victima unui accident rutier, in urma caruia și-a pierdut viața. Potrivit purtatorului de cuvant al…