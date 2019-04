Stiri pe aceeasi tema

- Programul casieriilor Aquatim și al birourilor de relații cu publicul care gestioneaza reclamațiile, contractele și avizele tehnice se modifica in aceasta saptamana, din pricina acțiunilor de deratizare și dezinsecție care vor avea loc in zilele respective. casieria și birourile cu publicul de pe str.…

- O femeie din Resita se lupta de mai multi ani cu autoritatile intr-un caz absolut incredibil. In aprilie 2012, in noaptea de Inviere, a ajuns cu fetita de 4 ani la Sectia de urgenta a Spitalului judetean din Resita, dupa ce copilul s-a impiedicat in curtea bisericii, a cazut si s-a zgariat in zona ochiului…

- Primaria Municipiului Deva a platit astazi, 28 martie 2019, o noua tranșa de bani catre Spitalul Județean de Urgența Deva, pentru achiziționarea de bunuri și echipamente medicale. Suma de 98.988,97 lei achitata de municipalitate este pentru Secția de Pneumologie. Banii au fost alocați de la…

- O functionara din Primaria Timisoara care si-a acuzat sefii, inclusiv pe primarul Nicolae Robu, de comiterea unor ilegalitati si abuzuri a fost mutata de pe postul pe care il ocupa la Relatii cu Publicul, la Serviciul de Salubritate. Pentru ca a pus pe pagina sa de Facebook poze cu mizeria din oras,…

- Muzeul Municipiului București invita autorii de banda desenata, inclusiv elevii și studenții pasionați, sa participe cu pagini BD care conțin imagini, personaje, intamplari din Capitala la Salonul BD - Povești din București in Benzi Desenate, ediția a VI-a, care se va desfașura in perioada 1 august…

- Nu mica le-a fost mirarea galatenilor care au vrut, zilele acestea, sa-si cumpere noile bilete de calatorie cu pretul de 4 lei, dar pe care sta tiparit pretul de 5 lei. Este drept ca pe aceste bilete de 5 lei, se poate vedea cu greutate ca este aplicata o stampila cu valoarea de 4 lei. In mod firesc,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice un proiect de lege prin care se propune interzicerea, in timpul mersului, a folosirii telefonului mobil sau a tabletei, nerespectarea acestei prevederi fiind pedepsita cu 9-20 puncte-amenda (clasa a IV a) si 6 puncte de penalizare."Prin…