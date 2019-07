Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt,a fost adus duminica dimineața de Poliție din nou la casa in care se presupune ca a avut loc crima. Forțele de ordine pazesc zona, avand in vedere tensiunile de seara trecuta cand oamenii sau strans la poarta,…

- Aproximativ 400 de persoane isi striga nemultumirile in fata casei presupusului criminal, Gheorghe Dinca. Multimea huiduie de zeci de minute. Spynews.ro transmite ultimele imagini si informatii, chiar de la fata locului.

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- Vecinii și cunoștințele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal banuit ca le-ar fi rapit și ucis pe cele doua fete disparute din Olt, fac marturii șocante. Oamenii vorbesc despre un om dubios, care avea o pasiune pentru filme de groaza și care ținea in curtea casei foarte mulți caini.

- Samuel Dominic Fritz, candidatul USR pentru funcția de primar al Timișoarei, a atacat, aseara, intr-un interviu acordat TVR Timișoara, modul in care funcționeaza administrația condusa de liberalul Nicolae Robu. Acesta a susținut ca ”eu nu sunt cineva care spune ca primarul actuala a vrut raul orașului”…

- Atacurile fostului procuror din perioada regimului comunist, Andrei Nastase, asupra jurnaliștilor provoaca antipatie fața de acest politician. De aceasta parere sunt oamenii care, au comentat agresivitatea actualului deputat fata de reprezentantii instituțiilor media pe care acesta nu le accepta.…

- Candidatul de pe pozitia a patra a listei PNL pentru europarlamentare, Vasile Blaga, a declarat joi, la Piatra-Neamt, facand referire la mitingul PSD de la Iasi, ca social-democratii nu isi mai pot tine manifestatiile publice decat "aparati" de fortele de ordine, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Fortele de interventie ale Politiei si Jandarmeriei au fost chemate pentru aplanarea unui scandal creat de mai multi petrecareti, dupa ce politistii le-au cerut sa opreasca gratarele facute in fata unui bloc de locuinte sociale.