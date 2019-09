Stiri pe aceeasi tema

- Campioana SCM Rm. Valcea a debutat cu victorie, pe teren propriu, dar Dunarea Braila și-a aratat clar intențiile din acest sezon, punandu-i multe probleme. Liga Naționala feminina a debutat sub cele mai bune auspicii. In prima etapa, doua rezultate de egalitate, in urma unor meciuri de mare lupta, dar…

- Florentin Pera, antrenorul echipei SCM Rm. Valcea, a sustinut dupa partida cu CSM Bucuresti din Supercupa Romaniei (scor 23-29) ca adversara nu l-a surprins cu nimic, iar jocul a fost pierdut mai degraba de echipa lui, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile…

- Campioana Muntenegrului, Buducnost, a caștigat și mai clar decat sambata cu SCM Rm. Valcea, 28-19. Batai mari de cap pentru campioana Romaniei. SCM Rm. Valcea a suferit duminica seara, la Podgorica, cea mai categorica infrangere din acest intersezon, 19-28! Campioana Romaniei a avut de aceasta data…

- Patru antrenori importanți din Liga Naționala cred ca și in acest sezon, duelul CSM București-SCM Rm. Valcea va decide campioana Romaniei, deși s-au intarit multe alte echipe Sezonul trecut, SCM Rm. Valcea a caștigat titlul de campioana a Romaniei, contabilizand doar doua infrangeri in Liga Naționala,…

- Kristina Liscevic, 29 de ani, centrul „naționalei" Serbiei, a debutat vineri, la Rm. Valcea, in tricoul cu numarul 71 al campioanei Romaniei. SCM a invins-o pe HC Zalau cu 32-25, intr-un meci contand pentru „Cupa Valcii". Ea nu a apucat sa joace pana acum pentru ca s-a accidentat in perioada de pregatire.…

- Dunarea Braila a facut o campanie agresiva de achiziții. A anunțat deja șapte transferuri și spera la un loc pe podium in urmatoarea ediție a Ligii Naționale de handbal feminin. Dupa ce in campionatul trecut a luptat pentru evitarea retrogradarii, Dunarea Braila vrea sa-și schimbe statutul in sezonul…

- Campioana Romaniei, SCM Rm. Valcea va intra in prima urna valorica la tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, care va avea loc joi, 27 iunie, de la ora 19:00. Echipa pregatita de Florentin Pera va evita astfel cele mai puternice trei echipe: campioana și vicecampioana Europei,…

- Aneta Udristioiu (30 ani) este o alta jucatoatre care s-a despartit de CSM Bucuresti in aceasta vara. Extrema dreapta a echipei nationale a ramas in Liga Nationala si s-a intors la Dunarea Braila, formatie cu care a ocupat locul secund la sfarsitul sezonului 2016-2017 potrivit mediafax.”Sunt…