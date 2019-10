Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va debuta in acest weekend in Divizia A. Elevii lui Danut Pascu vor primi in prima etapa vizita formatiei Explorari Baia Mare. Partida este programata sambata, de la ora 17.30, in Sala Polivalenta din Banie. Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, capitanul…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va debuta in acest weekend in Liga Nationala de Baschet Masculin. Elevii lui Aleksandar Todorov vor primi in prima etapa vizita vicecampioanei Romaniei, CSU Sibiu. Partida este programata duminica, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta din Banie. Astazi, in…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa maine, de la 18.15, derbiul Olteniei contra formatiei SCM Valcea. Partida se va disputa in Sala Polivalenta din Craiova si conteaza pentru etapa a 6-a din Liga Florilor. Acest meci a fost prefatat astazi de antrenorul secund al Craiovei, Costin Dumitrescu,…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova se ala la mai putin de doua saptamani de startul in noul sezon al Ligii Nationale de Baschet Masculin (LNBM). Oltenii se vor duela in prima etapa cu vicecampioana CSU Sibiu. Partida este programata weekend-ul viitor, in Sala Polivalenta din Craiova. Elevii…

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova a debutat in aceasta seara in fața propriilor suporteri. Elevii lui Aleksandar Todorov s-au impus fara probleme in fața formației macedonene Rabotnicki Skopje, cu scorul de 91-68. A fost primul joc de la Cupa „Craiova”, turneu organizat in Sala Polivalenta…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a pierdut, scor 17-22, partida susținuta astazi, in Sala Polivalenta din Banie, in compania gruparii Minaur Baia Mare. Confruntarea a contat pentru etapa a 4-a din Liga Florilor. SCM a inceput bine și a terminat prost prima repriza „Leoaicele” au inceput in forța…

- Unul dintre cei mai apreciati tineri din Liga Nationala de Baschet, Victor Petrache, a semnat in aceasta vara un contract valabil un an cu SCM „U“ Craiova, formatie care a incheiat sezonul precedent pe pozitia a patra, cea mai buna performanta din istoria clubului. Jucatorul de 22 de ani vine in Banie…

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova a inceput sa stranga randurile pentru noul sezon de Liga Nationala. Formatia antrenata de Aleksandar Todorov se va reuni in aceasta seara la Sala Polivalenta din Craiova. Conducerea echipei a mentionat pentru GdS ca in perioada urmatoare se va programa un…