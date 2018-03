Stiri pe aceeasi tema

- Formațiile doljene CSO Filiași și Universitatea II Craiova au obținut victorii frumoase ieri, in etapa a 16-a, prima din returul Ligii a III-a, seria 4, amanata la inceputul lunii martie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. CSO Filiași a reușit sa ...

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au incheiat turul play-off-ului Diviziei A1 de volei feminin cu un joc in deplasare, cu Știința Bacau. Lugojencele au parasit terenul dupa 70 de minute de joc, fara sa iși adjudece vreun set, formația din Bacau impunandu-se cu 3-0 (26-24, 25-17, 25-7). Pentru…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 27-a: Arcada Galați a reintrat in lupta pentru titlu. Timișoara a retrogradat matematic. Turneul locurilor 1-6 Sambata 24 martie 2018 ora 17.00: Arcada Galați – SCM U. Craiova 3-0 (25-18, 25-18, 27-25) Duminica 25 martie 2018 ora 18.00: CSM București – Steaua București…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova au suferit aseara o noua infrangere in deplasare in play-off-ul Diviziei A1. Oltenii au fost depasiti de Arcada Galati, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-18, 27-25). Runda urmatoare elevii lui Dan Pascu vor juca pe ...

- Dupa o victorie la Craiova, BC SCM Timișoara a fost extrem de aproape sa realizeze o alta surpriza, invingand la Cluj campioana U BT. Nu a fost sa fie, din pacate s-a incheiat cu succesul gazdelor, la o diferența de un coș: 93 – 91. Meciul a fost la limita, ca dovada, antrenorul Tudor Costescu…

- Asa cum se anticipa partida LMV Tricolorul Ploiesti - Arcada Galati programata miercuri seara in sala Olimpia din Ploiesti din cea de-a 26-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin, a avut de toate: faze spectaculoase, reusite individuale de exceptie dar si greseli nefortate, rasturnari de situatie pe…

- Etapa a 12 a a Diviziei A la handbal masculin, seria A, le a adus victorii ambelor reprezentante ale judetului Constanta in competitie, CS Medgidia si HC Dobrogea Sud II. CS Medgidia a intalnit pe teren propriu CSM Botosani, ultima clasata, de care a dispus cu 31 26 15 11 . In propriul fief a evoluat…

- Penultima etapa din turul fazei a doua a Diviziei A1 a programat si duelul dintre campioana en-titre, Volei Municipal Zalau si Steaua Bucuresti, formatie ce a incheiat pe primul loc sezonul regulat. Formatia de la poalele Mesesului ocupa locul patru in acest moment, la 15 puncte in spatele Stelei, echipa…

- Divizia A1 la volei masculin programeaza miercuri o etapa intermediara din play-off, grupa 1-6. Fara indoiala, capul de afis este duelul LMV Tricolorul Ploiesti - Arcada Galati, programat in sala sporturilor Olimpia din Ploiesti, de la ora 17.00. Ambele echipe sunt angrenate in lupta pentru titlul de…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni miercuri, 21 martie, cu incepere de la ora 18:00, in deplasare, formația CS Știința Explorari Baia Mare. Partida, care conteaza pentru a patra etapa din cadrul turneului pentru locurile 7-12 a Diviziei A1 la volei masculin, se va disputa pe terenul maramureșenilor.…

- Volei Municipal Zalau a obtinut sambata seara prima victorie din play-off-ul Diviziei A1, castigand cu scorul de 3 – 1 duelul de pe teren propriu cu CSM Bucuresti, una dintre contracandidatele la locul patru. Voleibalistii campioanei s-au mobilizat foarte bine pentru a obtine un succes de trei puncte,…

- Etapa a 18-a din Liga a III-a, seria 4, a fost benefica pentru cele doua reprezentante ale Doljului. Ceva mai dezamagita a ieșit de pe teren CSO Filiași, care a remizat vineri, scor 1-1, pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița, cu ...

- Viitorul – CS U Craiova, de la 20:45, live blog pe ProSport Echipele probabile: Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicaldau, T. Baluta, Vana - Matan, I. Hagi, Chitu CS U Craiova: Mitrovic - R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira - Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo,…

- Fostul primar al Craiovei, Olguța Vasilescu, anunța intr-o postare pe Facebook ca stadionul de fotbal Ion Oblemenco a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume.„Stadionul de fotbal din Craiova a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume de…

- Echipa de volei CS Unirea Dej s-a impus lejer ieri in fața formației CSȘ 2 CNE Baia Mare, echipa pe care a invins-o cu scorul de 3-0. Partida – jucata in avans – a contat pentru a VII-a etapa a play-out-ului Diviziei A1 la volei masculin și s-a disputat ieri dupa-amiaza, in Sala Sporturilor din Dej.…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova au debutat ieri in play-off-ul Diviziei A1 cu o infrangere. Elevii lui Dan Pascu au fost invinsi, in deplasare, de liderul Steaua CSM Bucuresti, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) si raman pe locul ...

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova vor disputa sambata ultimul meci din sezonul regulat al Diviziei A1, urmand sa primeasca vizita formației CSM București, de la ora 18.00. Craiovenii vin dupa un meci thriller, cu Arcada Galați, pierdut cu 3-1 (24-26, ...

- Formațiile oltene CSM Slatina și SCM Craiova se infrunta astazi, de la ora 16.10 (TVR HD), in sala LPS din Slatina, in ultimul meci din etapa a 16-a din Liga Florilor. Ambele echipe au suferit infrangeri in Cupa Romaniei (optimi). ...

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o destul de greu pe CS Rapid USL Metrou Bucuresti, cu scorul de 30-27 (14-14), duminica, in Giulesti, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Rapid a facut o prima repriza remarcabila si ar fi intrat in avantaj la pauza daca nu primea…

- Antrenroul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, dupa victoria de la Voluntari, ca este multumit de faptul ca echipa sa a acumulat 50 de puncte dupa 25 de etape, daca tine cont ca formatia campioana de anul, FC Viitorul, a facut 51 de puncte la finalul sezonului regulat (26 de etape). "Nu…

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova au parte de un nou meci tare in acest sfarșit de saptamana. Elevii lui Dan Pascu vor primi vizita unei echipe aflate pe podiumul Diviziei A1, Arcada Galați, sambata, de la ora 18.00, in etapa ...

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 meciul de pe teren propriu disputat in compania formației CSM București, insa a obținut un punct. Intalnirea (care a contat pentru a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a noua a returului) s-a disputat cu incepere de la ora 18 in Sala Sporturilor…

- Știința Explorari joaca pe teren propriu cu Dinamo București, in cadrul etapei a 20-a a Diviziei A1 de volei masculin. Partida este programata miercuri, 14 februarie, de la ora 17, urmand sa fie arbitrata de clujenii Tudor Pop și Lucian Husa. Observator FRV va fi Vasile Dușa (Zalau). Jocul reprezinta…

- CSU Craiova a castigat la limita partida de pe teren propriu cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, contand pentru etapa a XXIV-a a Ligii 1 la fotbal. In urma acestui succes, oltenii s-au apropiat la sase puncte de CFR Cluj, liderului clasamentului.

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie de trei puncte in cea de-a XV-a etapa a Diviziei A1 și au revenit pe locul 6 in clasament, profitand și de eșecul neașteptat inregistrat de Dinamo, la Cluj. CSM Lugoj s-a impus, cu destule emoții, in partida cu Penicilina Iași, disputata…

- In intrecerea feminina a Diviziei A de handbal, sambata, 10 februarie, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor din Constanta se joaca meciul CSU Neptun locul 2, cu 45 de puncte HC Dinamo Bucuresti locul 7, cu 30 de puncte , in runda a 20 a a campionatului. In meciul anterior, CSU Neptun a trecut de Stiinta…

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova vor juca sambata, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu liderul Diviziei A1, Steaua București. Antrenorul Dan Pascu și jucatorii Ionuț Teleleu și Mirko Radevic au vorbit, intr-o conferința de presa, despre aceasta confruntare. ...

- Cu toate ca mai sunt de disputat doua etape din sezonul regulat, Volei Club Zalau 2015 are asigurat locul patru in Seria Vest a Diviziei A2 la finalul sezonului regulat. Echipa pregatita de Gabriel Terhes a obtinut sambata a doua victorie consecutiva de trei puncte, situandu-se pe pozitia a patra in…

- Desi unul dintre jurati i-a oferit 12 puncte piesei „King”, artistul n-a reusit sa se califice in finala de la Bucuresti. Ieri seara, Tavi Clonda a urcat plin de speranta pe scena Teatrului National din Craiova, prezentand publicului o piesa ritmata, cu mesaj, intitulata sugestiv „King”. De acasa, a…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a reusit sa invinga pe Stiinta Bacau, scor 27-25 (13-13), sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a XIX-a a Diviziei A, Seria A. Cele mai bune marcatoare ale formatiei pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au fost Andreea Ciucanu (7), Anca Birton…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu 3-1 meciul de pe teren propriu disputat in compania formației SCMU Craiova. Partida – care a contat pentru a XVIII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin (a șaptea a returului) – s-a jucat in Sala Sporturilor din Dej, cu incepere de la ora 18. Inaintea acestei…

- Dan Nistor, noul decar al lui Dinamo, revenit in aceasta iarna dupa experiența CFR Cluj, a prefațat duelul de duminica cu CS U Craiova. "Sunt foarte bucuros ca m-am intors. Maine ne asteapta un meci important si trebuie sa castigam cele trei puncte. Ne va astepta un meci foarte, foarte greu, cu o echipa…

- Cu un moral bun dupa victoria in fața campioanei ACSVM Zalau, voleibaliștii de la SCM-U Craiova merg la Dej, acolo unde sambata (ora 18.00) vor infrunta formația locala Unirea, intr-un meci din etapa a 18-a a Diviziei A1. Elevii lui ...

- Petre Apostol Echipa prahoveana de handbal HC Activ CSO Plopeni, singura din judet in campionatele de seniori, a suferit o noua infrangere, cea de-a 14-a, cedand pe teren propriu, in cadrul rundei a treia din returul Diviziei A, Seria A. Tinerele handbaliste antrenate de profesorul Mircea Anton nu au…

- CSM Steaua Eximbank a invins-o pe SCM ”U” Craiova cu scorul de 90-79 (29-20, 22-17, 23-16, 16-26), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet masculin . Vicecampioana a reusit a cincea sa victorie consecutiva, una conturata dupa primele trei sferturi ale partidei.…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste sambata, 27 ianuarie, de la ora 14.00, meciul de handbal feminin dintre CSU Neptun Constanta si CSU Targoviste, contand pentru etapa a 18 a a Diviziei A. Pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, formatia gazda se afla pe locul doi in clasament, cu 39…

- Liderul CSA Steaua Bucuresti a învins campioana ACS Volei Municipal Zalau cu scorul de 3-0 (25-23, 25-22, 25-20), marti seara, pe terenul acesteia, într-o partida din etapa a 16-a a Diviziei A1 la volei masculin. Steaua s-a impus într-o ora si 28 de minute. Cherbeleata a fost cel mai…

- UVT Agroland Timișoara merge excelent in Divizia A1 de volei feminin, asigurandu-și locul in prima parte a clasamentului in perspectiva fazei a doua a campionatului. Mai mult, Roxana Bacșiș a devenit jucatoarea cu cele mai multe puncte din campionat, in timp ce Andreea Petra are in continuare…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni sambata, 20 ianuarie, cu incepere de la ora 18:00, pe teren propriu, formația ACS Volei Municipal Zalau. Partida, care conteaza pentru a XV-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a IV-a a returului, se va disputa in Sala Sporturilor din Dej. Inaintea acestei…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au disputat, luni seara, primul joc oficial din 2018. Formația pregatita de Valerijan Luka a pierdut, in trei seturi, partida disputata, in deplasare, cu Știința Bacau. A fost un joc fara emoții pentru formația gazda, care s-a impus cu 3-0 (25-10, 25-14,…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni sambata, 13 ianuarie, cu incepere de la ora 12:00, formația CS „U” Cluj. Partida, care conteaza pentru a XIV-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a III-a a returului, se va disputa in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. Inaintea acestei confruntari,…

- Echipa CSM Bucuresti s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins, in deplasare, pe AHCM Slobozia, cu scorul de 34-19 (18-11). Campioana este prima formatie ce accede in sferturile Cupei. Celelalte dueluri din optimi sunt Dunarea Braila - Magura Cisnadie,…

- Cel mai scurt meci din istoria Divizia A1 de volei masculin: Arcada Galați a trecut de CSȘ 2 CNE Baia Mare in 49 de minute! Partida ramasa restanta din etapa a 13-a s-a disputat in Sala Sporturilor ”Dunarea” din Galați și s-a incheiat cu victoria echipei gazda, in minimum de seturi, in doar 49 de minute!…