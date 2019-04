Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au incheiat o saptamana cu doua infrangeri pe terenurile straine. Gazda de ieri, U-BT Cluj s-a impus cu 95-86 in fata lui SCM Timisoara intr-un joc care a contat pentru Grupa Rosie a Ligii Nationale. Ardelenii s-au distantat in urma sfertului 3 iar alb-violetii au ratat revenirea pe…

- Emoții mari pentru gruparea pregatita de Mihai Silvașan, care a izbutit sa învinga piteștenii abia în overtime, în etapa a 6-a a Grupei Roșii a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Dykes&Co. s-au impus cu 106-104 (19-20, 22-20, 28-25, 20-24, 17-15), în urma unui meci spectaculos,…

- SCM Timisoara joaca luni, 11 februarie, in etapa a IV-a din Grupa Roșie – Top 6 Liga Naționala de baschet masculin. „Leii din Banat”, singura grupare cu trei victorii din trei posibile in aceasta parte de sezon, infrunta BCMU FC Argeș Pitești, in deplasare, de la ora 19.00. Timișoara este singura formație…

- BCM U Pitești, la un pas de calificarea in turul 4 al Cupei Romaniei. Hai și tu la sala! Miercuri, cu incepere de la ora 18:00, BCM U FC Argeș Pitești va primi vizita celor de la CSM Targu-Mureș, intr-un meci contand pentru Cupa Romaniei. Alb-violeții au prima șansa la calificare dupa ce in tur, la…

- SCM Timisoara se afla pe val chiar in primele jocuri din Grupa Rosie. Dupa Sibiu si Oradea, banatenii vor sa mai doboare un colos al Ligii Nationale, puternica U-BT Cluj-Napoca va fi oaspetele de duminica din Sala „Constantin Jude”. Conducerea „leilor” a anuntat ca e cu platile la zi catre jucatori…

- „Leii din Banat” au avut parte de un nou duel tare cu „leii oradeni”. Dupa ce in prima etapa din Top 6 au castigat cu liderul din Sibiu, in aceasta seara SCM Timisoara s-a impus chiar pe terenul detinatoarei titlului, CSM Oradea. A fost un 88-85, pe muchie, pentru baschetbalistii alb-violeti dupa o…

- BC CSU Sibiu joaca astazi, la Timisoara, prima partida din faza a doua a sezonului regulat. Partida incepe la ora 18:00 si va fi LIVE pe DigiSport 4. Dupa ce echipa noastra a incheiat prima faza a campionatului, pe prima pozitie a clasamentul Ligii Nationale de Baschet Masculin, BC CSU Sibiu joaca…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta va incerca sa obtina prima victorie in Grupa Rosie a Ligii Nationale, sambata, 12 ianuarie, de la ora 17, pe terenul celor de la CSTBV Olimpia CSB Arad. Pentru formatia de pe litoral, primul contact avut cu elita baschetului feminin romanesc a…