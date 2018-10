Stiri pe aceeasi tema

- Patru mari orase din Transilvania si Banat vor fi conectate prin autostrazi si linii ferate de mare viteza, dar si prin proiecte culturale sau turistice comune, toate realizate pe bani europeni, anunta primarii care vor sa formeze o alianta a vestului tarii. Este vorba despre edilii din Timisoara,…

- Campioana Romaniei, CSM CSU Oradea, va susține luni, cu incepere de a ora 19:00, meciul de pe teren propriu cu SCM Timișoara, contand pentru etapa inaugurala din ediția 2018/2019 a Ligii Naționale de baschet masculin.

- SCM Timisoara a castigat meciul amical jucat cu campioana Romaniei dupa cantonamentul de la Buzias. Alb-violetii s-au impus acasa, scor 81-64, in fata celor de la CSM Oradea. Desi sunt practic o formatie total schimbata, cea a „leilor banateni” a castigat si fiecare sfert in parte. Noii veniti ai gruparii…

- ”Leii din Banat” sunt in efectiv complet dupa mutarea de astazi. SCM Timișoara a anunțat sosirea pivotului Catalin Baciu, de la Steaua București. Internaționalul care va implin duminica varsta de 30 de ani e doar al doilea roman transferat in aceasta vara de catre banațeni. Longilinul Catalin Baciu…

- Ramas singurul club de baschet masculin din oras la nivel de seniori, SCM Timisoara va face parte in continuare din elita. „Leii” si-au aflat astazi adversarii din grupa A a campionatului, in noul format, cu trei categorii. Debutul in toamna va fi in deplasare, pe terenul campioanei din Oradea iar primul…

- Campioana CSM CSU Oradea o va intalni pe SCM Timisoara, in prima etapa a sezonului 2018-2019 al Ligii Nationale de baschet masculin, Grupa A valorica, pe 7 octombrie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul Federatiei Romane de baschet. Celelalte meciuri din prima etapa a…

- SCM Timisoara s-a mai intarit cu un jucator sarb. Ultimul sosit in tabara alb-violeta e Marko Stojadinovic, care evolueaza pe postul 4 și vine de la Borac Cacak. Zilele acestea gruparea antrenata de Miodrag Perisic și-a completat lotul și cu jucatori din propria pepiniera. Stojadinovc (29 ani) a mai…

- BC SCM Timișoara e istorie. Nu e vorba insa de un nou abandon in sportul local ci de o schimbare majora in viața clubului de baschet alb-violet. S-a renunțat la particula problematica, a societații aflata in faliment, iar echipa actuala a fost inscrisa in noul format al primel ligi doar cu numele structurii…