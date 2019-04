Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova a reușit sa se impuna vineri seara, in cel de-al doilea meci susținut in Sala Polivalenta din Banie, in fața formației SCM Timișoara, contand pentru play-off-ul Ligii Naționale. Daca miercuri s-au impus banațenii ...

- Au jucat bine primul sfert in care au aratat ca pot obtine a doua victorie. Insa nu a fost ziua Timisoarei in al doilea meci din sferturile de finala ale campionatului, disputat la Craiova. Oltenii s-au impus cu 88-72, au egalat situatia la general, 1-1, iar seria se muta in orasul de pe Bega. Primul…

- Meciul doi din sferturile play-off-ului Ligii Nationale de baschet masculin s-a disputat vineri, intre U BT Cluj – Steaua Bucuresti si SCM Craiova – SCM Timisoara. Gazdele s-au impus in ambele partide potrivit mediafax.U Banca Transilvania Cluj a castigat cu scorul de 71-68 (34-35) disputa…

- SCM Timisoara a obtinut un succes important in primul joc din play-off. „Leii din Banat” au castigat meciul 1 din sferturile de finala ale Ligii Nationale cu SCM U Craiova, scor 71-69, dupa un duel foarte strans in Banie. Timisorenii nu au inceput rau primul joc din seria cu Craiova pe sistemul cel…

- Baschetbalistii de la SCM „U“ Craiova sustin astazi, de la ora 18.30, primul meci de pe teren propriu cu SCM Timisoara, contand pentru play-off-ul Ligii Nationale. Baietii lui Aco Todorov stau bine la capitolul moral si mizeaza pe aportul publicului ...

- Doar cu avantajul terenului propriu in play-off pus la bataie, SCM Timisoara a pierdut in fieful lui SCMU Craiova, scor 83-88. Cele doua echipe se vor reintalni in sferturile Ligii datorita pozitiilor din clasament. Violetii aveau nevoie de un succes la cel putin 26 de puncte pentru a face rocada cu…

- Succes important obtinut de „Leii din Banat” pe teren propriu. SCM Timisoara s-a impus clar, cu 100-84, in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti, grupare care castigase la limita intalnirea din turul Grupei Rosii. Prin aceasta victorie formatia pregatita de Cristian Bota si-a asigurat locul 5 inaintea…

- „Leii din Banat” au incheiat o saptamana cu doua infrangeri pe terenurile straine. Gazda de ieri, U-BT Cluj s-a impus cu 95-86 in fata lui SCM Timisoara intr-un joc care a contat pentru Grupa Rosie a Ligii Nationale. Ardelenii s-au distantat in urma sfertului 3 iar alb-violetii au ratat revenirea pe…