- Lotul prim-divizionarei de baschet SCM Timișoara s-a completat astazi cu un pivot de 2.10 m, cu o bogata experiența in Liga Naționala. Este vorba despre Laci Lazar, campion național cu CSM Oradea. The post Experiența sub panou! Un nou pivot pentru SCM Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Petre Apostol Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei isi continua, la Ploiesti, drumul spre calificarile pentru turneul final continental din 2021, „vulturii” pregatiti de antrenorul Tudor Costescu urmand sa primeasca replica selectionatei Ciprului, in aceasta seara, de la ora 18:00, in Sala…

- SCM Timisoara si-a aflat azi programul din grupa A valorica a elitei de baschet masculin. „Leii” vor disputat primele doua runde pe teren propriu, cu Pitesti si Craiova. Conducerea alb-violetilor anticipeaza dueluri aprige sub panou cu gruparile din Oltenia si Muntenia. „La prima vedere, faptul ca incepem…

- „Leii din Banat” s-au orientat din nou catre piatia „externa”. Ultimul sosit e Amaury Gorgemans (27 ani), primul jucator belgian din istoria clubului alb-violet indiferent de denumire. Noul component al lui SCM Timisoara e pivot, dar nu unul clasic conform tehnicianului Dragan Petricevic. Basic-Fit…

- „Leii din Banat” au anuntat azi inca o mutare pentru editia 2019-20. SCM Timisoara are o noua optiune U23 prin sosirea lui Anders Abu Teir de la U-BT Cluj-Napoca. Alb-violetii au in acest moment sase nume confirmate pentru sezonul viitor, dupa ce pe Bega a ramas si americanul Sherwood Brown. Abu Teir…

- Formatia alb-violeta de baschet masculin a anuntat azi numele celui de-al doilea senior „asigurat” pentru editia 2019-20. Dupa capitanul Pesakovic, care va continua la SCM Timisoara, conducerea „leilor” s-a inteles cu Adam Mirkovic, un jucator sarb in varsta de 27 de ani si care nu a mai evoluat pana…

- „Leii din Banat” au fost pasuiti in cazul datoriilor si asteptau la inceputul acestei saptamani instiintarea oficiala ca vor fi prezenti si in editia viitoare a elitei. FR Baschet nu a facut deocamdata nicio informare, dar conform surselor din jurul echipei SCM Timisoara a primit „OK-ul” dupa ce inclusiv…

- Petre Apostol Vara aceasta va fi una fierbinte pentru echipa nationala masculina de baschet a Romaniei, care revine in lupta de calificare la turneul final continental din 2021, in runda a treia. „Vulturii” se vor confrunta, in luna august, cu Slovacia si Cipru in cadrul FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers.…