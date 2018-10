Stiri pe aceeasi tema

- Desi a condus pe aproape toata durata intalnirii, SCM Timisoara nu a reusit sa bifeze, in aceasta seara, in Sala Sporturilor "Trivale" din Pitesti, primul succes in editia 2018-2019 a Ligii Nationale de baschet masculin... The post Primul succes se lasa asteptat >> BCMU FC Arges Pitesti – SCM Timisoara…

- Echipa pregatita de Pero Milosevic nu a repetat jocul solid din primele deplasari ale editiei 2018-19 a Ligii Nationale. SCM Politehnica a cedat pe parchetul celor de la HC Dobrogea Sud Constanta, scor 19-25, dupa 9-13 la pauza. A fost intaiul esec stagional al gruparii alb-violete de handbal masculin,…

- ”Leii din Banat” au maine primul examen pe teren propriu in noul sezon. SCM-ul primește vizita puternicei U-BT Cluj-Napoca, grupare care a caștigat in prima runda cu Piteștiul. Tehnicianul Miodrag Perisic considera ca alb-negrii sunt cea mai buna echipa de baschet din țara, deși in prima runda formația…

- Formatia de handbal alb-violeta incepe campionatul cu cateva zile mai tarziu deoarece adversarul din prima runda a jucat in cupele europene. SCM Politehnica primeste maine replica Potaissei Turda la Timisoara. „Principalul” alb-violetilor, Pero Milosevic nu-i are pe toti elevii sai valizi pentru prima…

- Liga Campionilor debuteaza miercuri cu cele mai bune 28 de echipe din Europa intre care și campioana Romaniei. "Cainii" bifeaza al treilea sezon consecutiv, dar vor acum sa treaca de faza grupelor. Dinamo București incepe miercuri al treilea sezon consecutiv in Liga Campionilor. "Cainii" vor debuta…

- Oamenii lui Victor Ponta din Pro Romania Timis incep sa se organizeze ca la carte, inaintea Congresului de alegeri care va avea loc in aceasta toamna, la Bucuresti. Filiala din Timis a Partidului Pro Romania a anuntat, astazi, ca functioneaza intr-un sediu privat, acolo unde membrii de partid vor tine…

- Ramas singurul club de baschet masculin din oras la nivel de seniori, SCM Timisoara va face parte in continuare din elita. „Leii” si-au aflat astazi adversarii din grupa A a campionatului, in noul format, cu trei categorii. Debutul in toamna va fi in deplasare, pe terenul campioanei din Oradea iar primul…

- Campioana CSM CSU Oradea o va intalni pe SCM Timisoara, in prima etapa a sezonului 2018-2019 al Ligii Nationale de baschet masculin, Grupa A valorica, pe 7 octombrie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul Federatiei Romane de baschet. Celelalte meciuri din prima etapa a…