- SCM Timisoara a castigat si revansa in fata maghiarilor. Dupa ce s-au impus miercuri in deplasare, ieri „leii” au triumfat si pe teren propriu contra lui Kecskemeti TE, scor 79-59. Pentru elevii lui Dragan Petricevic a fost ultimul test inainte de sosirea Pitestiului pentru prima runda a Ligii Nationale…

- SCM Timișoara a caștigat ieri seara finala mica a Memorialului „Elemer Tordai”, al carui gazda a fost CSU Sibiu. Banatenii nu s-au confruntat cu gazdele caci au fost invinsi in semifinalele turneului amical de catre U-BT Cluj. Formatia pregatita de Dragan Petricevic s-a clasat, in schimb, pe locul 3…

- Septembrie este luna in care sportivii din cadrul Clubului Sportiv „Show Time” și-au inceput drimul spre competițiile de tot. Astfel pe data de 31 august, aproximativ 420 de sportivi de la 13 cluburi din țara au participat la cea de-a IX-a ediție a Cupei Kokoro & Brașov Open la Ju-Jitsu Sportiv, competiție…

- „Leii din Banat” au revenit in sala „Constantin Jude” pentru pregatirea noului sezon. Cu multe schimbari in noul mandat al lui Dragan Petricevic, SCM Timisoara a mai transferat un jucator pentru postul 5. E vorba de Laci Lazar, sosit chiar de la campioana CSM Oradea. Parchetul din „Olimpia” inca sclipea…

- Inceput in forta pentru CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Echipa pregatita din aceasta vara de Tavi Benga are parte de un debut fantastic in noul sezon. Echipa de langa Timisoara a trecut deja de trei tururi preliminare in Cupa Romaniei, acolo unde a eliminat rand pe rand Giarmata Vii, Dumbravita si pe fosta…

- SCM Timisoara si-a aflat azi programul din grupa A valorica a elitei de baschet masculin. „Leii” vor disputat primele doua runde pe teren propriu, cu Pitesti si Craiova. Conducerea alb-violetilor anticipeaza dueluri aprige sub panou cu gruparile din Oltenia si Muntenia. „La prima vedere, faptul ca incepem…

- Pe langa transferurile realizate in aceasta vara si seniorii ramasi din vechiul lot, SCM Timisoara a anuntat ca se va baza si pe trei tineri proprii in noua editie. Bogdan Penciu, Cristian Moritchi si Robert Schipor vor continua in alb-violet, in timp ce clubul s-a despartit de un alt tanar, Mihai Ursan.…

- „Leii din Banat” s-au orientat din nou catre piatia „externa”. Ultimul sosit e Amaury Gorgemans (27 ani), primul jucator belgian din istoria clubului alb-violet indiferent de denumire. Noul component al lui SCM Timisoara e pivot, dar nu unul clasic conform tehnicianului Dragan Petricevic. Basic-Fit…