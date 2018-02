Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de baschet feminin ICIM Arad si CSM Satu Mare s-au calificat, vineri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat formatiile ACSB Alexandria, respectiv CSU Alba Iulia. Primele semifinaliste sunt campioana en-titre, Sepsi Sfantu Gheorghe, si SCM Timisoara, calificate inca de joi.…

- Și formația feminina a BC SCM Timisoara a reusit, dupa cea masculina, calificarea in semifinala cupei. In turneul Final 8, desfasurat la Sfantu Gheorghe, jucatoarele banatence au trecut de Olimpia Brasov. Scorul final a fost 71 – 62. Evolutia scorului a fost favorabila Timisoarei,…

- Formațiile de baschet din cadrul SCM Timișoara au obținut victorii ieri seara. Elevele lui Mihai Coldea au debutat cu o victorie in turneul Final Eight al Cupei Romaniei. Banațencele au trecut cu 71-62 de Olimpia Brașov și vor disputa maine semifinala cu gazda competiției, Sepsi Sf. Gheorghe. Timișorencele…

- Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va gazdui, in perioada 22-25 februarie, turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin, au anuntat, marti, organizatorii, in cadrul unei conferinte de presa. Competitia va reuni echipele Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana ultimelor doua sezoane, Universitatea…

- Cei 60 de semifinalisti care au intrat in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical. Anul acesta selectia nationala a concursul Eurovision a fost structurata in cinci semifinale acestea fiind organizate la Focsani , Timisoara , Craiova , Turda…

- Doar trei partide din cele șapte vor fi televizate de DigiSport, cele din prima zi și finala. Sferturile din a doua zi și semifinalele vor fi difuzate pe canalul de youtube FRB TV. Iata programul turneului final al Cupei Romaniei anuntat de Federația Romana de Baschet: Joi, 22 februarie:…

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- Artistii timisoreni s-au calificat in semifinala concursului Metalhead Awards, eveniment care recompenseaza an de an cele mai indragite nume din muzica underground a Romaniei. „Dupa ce s-a incheiat votul publicului, primii zece din fiecare categorie, intra in semi-finala, unde fiecare candidat trebuie…

- Liga Naționala de baschet masculin ia o pauza in weekend pentru turneul F8 al Cupei Romaniei. Sorții nu au fost blanzi cu BC SCM Timișoara, formație care ar putea da piept in doua zile cu primele doua forțe ale campionatului. Elevii lui Tudor Costescu joaca duminica impotriva celor de la CSU Sibiu iar…

- Potrivit anchetatorilor, anul trecut, cel puțin opt minore au cazut victime acestei rețele de prostituție. Oamenii legii susțin ca o tanara de 17 ani, din familia proxeneților, s-a imprietenit cu fetele din centrul de plasament de la Zagujeni, le-a caștigat increderea și mai apoi le-a racolat.…

- Peste o saptamana, la Sf. Gheorghe are loc o noua ediție a turneului final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Este pentru a doua oara la rand cand competiția se desfașoara in format Final 8, fața de obișnuitele turnee semifinale in patru.

- In aceasta seara, de la ora 18:00, la Ploiești, arena ”Ilie Oana” va gazdui primul meci oficial al anului 2018 in Liga 1. Sepsi Sfantu Gheorghe, o echipa aflata mereu cu ”casa in spinare”, va primi vizita celor de la ACS Poli Timișoara, intr-un meci din zona Playout-ului. Odata cu reluarea Ligii 1,…

- Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg in timpul orei sub privirile ingrozite ale colegilor. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman. ”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l…

- Ionut Popa este suparat chiar inainte ca ACS Poli sa dispute primul meci oficial din 2018, vineri, la Ploiesti, de la ora 18:00, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Antrenorul imputa forului condus de Gino Iorgulescu o datorie ramasa fata de echipa timisoreana, finalista a Cupei Ligii sezonul trecut.…

- Articolul „Un parchet din Timiș a facut din mistificare o procedura de lucru”, publicat in ediția din 10 ianuarie a „Renașterii banațene”, a incurcat socotelile doamnei procuror Monica Pop, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj. Așa cum va relatam in articolul respectiv, procurorul de caz Monica…

- Jukebox si Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai Traistariu sunt cei trei finalisti ai Eurovision Romania 2018, alesi duminica seara in cadrul celei de-a doua semifinale, desfasurata la Timisoara.

- Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai (Mihai Traistariu) au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Sala 2 a Teatrului National "Mihai Eminescu" din Timisoara, informeaza Televiziunea Romana.

- Selecția Naționala Eurovision a avut loc la Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara și fost transmisa in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International, TVR Moldova si pe platforma TVR+.

- Handbaliștii alb-violeți au invins de doua ori divizionara secunda Știința Bacau in ultimele teste dinaintea restartului campionatului. SCM Politehnica a caștigat primul joc cu 29-25 iar astazi diferența dintre cele doua a fost mai mare: 38-29. Formația pregatita de Pero Milosevic a ramas astfel neinvinsa…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- Seria show-urilor Selectiei Nationale Eurovision continua duminica, 28 ianuarie, la Timisoara, cu a doua semifinala a concursului. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, azi, Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu“.

- O fata in varsta de 16 ani este cautata de intreaga familie si de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, dupa ce a fost data disparuta. Minora a plecat din locuința unde statea in gazda, de pe strada Nicolae Iliescu, numarul 11, din Timisoara, in 20 ianuarie, iar pana in momentul de fata…

- Dupa ce anul trecut binecunoscuta formatie romaneasca 3 Sud Est a efectuat un turneu national cu ocazia implinirii a 20 de ani de existenta care a poposit si in orasul nostru, trupa alcatuita din Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu revine in atentia melomanilor cu un nou turneu. Formatia alcatuita…

- Formația pregatita de Ionuț Popa a caștigat clar al doilea joc din 2018. ACS Poli a invins-o cu 4-0 in deplasare pe divizionara C Național Sebiș. Printre marcatorii timișorenilor s-au numarat Adrian Zaluschi și Alex Popovici, jucatori aduși in aceasta pauza competiționala. Spre deosebire de jocul de…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine astazi, pe teren propriu, primul meci din faza semifinala a Ligii 1.Formatia de pe litoral intalneste, de la ora 15.00, in Sala Sporturilor, CSM Ploiesti.Antrenorul principal al BC Athletic, Alexandru Olteanu, a aratat ca echipa nu are ca obiectiv…

- Antrenorul echipei de prima liga a avut, in sfarsit, ocazia sa-si vada elevii la lucru intr-un meci adevarat. Adversari au fost cei de la ACS Ghiroda, partida desfasurandu-se pe un teren greu, la baza de antrenament de la „Dan Paltinisanu”. Partida a fost un excelent prilej pentru a vedea la lucru…

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- UVT Agroland Timișoara pleaca miercuri spre București pentru primul joc din aceasta saptamana. Formația pregatita de Bogdan Paul are programat miercuri seara, la ora 18, meciul retur din sferturile Cupei Romaniei la volei feminin, cu CSM București, una dintre pretendentele la caștigarea trofeului.

- Formațiile timișorene de volei din prima liga incep maine jocurile oficiale din noul an. Fetele de la UVT Agroland sunt favorite in duelul cu Dinamo București, formație pe care au invins-o in 2017. In schimb, formația masculina CSU Univ. de Vest pare victima certa pentru campioana Volei Municipal Zalau.…

- Ediția cu numarul 50 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea jandarmului care este un virtuoz al sculpturii in…

- Este din Pischia si inca de mic copil a cutreierat, impreuna cu bunicul sau, padurea din apropierea comunei. Atunci, afirma Dorin Belejan, s-a indragostit iremediabil de codru. Dupa ce a absolvit Liceul Silvic din Timisoara, banateanul s-a intors acasa si a devenit silvicultor. Se ingrijeste de bunul…

- Fetele de pe Crișul Alb – pregatite 12 etape de prof. Titi Ionescu, inlocuit pe final de an de jucatoarea Mihaela Cherecheș – au reușit mai multe premiere: primul succes din palmaresul secției de handbal a clubului (26-23 cu Mureșul Tg. Mureș, in etapa a II-a) – dupa ce in tot sezonul…

- Mai multe secții din spitalele de stat din Timișoara au fost dotate cu aparate moderne, in anul 2016, cu bani donați in special de ONG-uri sau primite din unitați medicale din Occident. Prin urmare, bolnavii care ajung sa fie internați in spitalele din capitala Banatului sunt tratați mai eficient și…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre tradiția dubașilor din vestul țarii, o…

- Aproximativ 300 de taximetriști s-au adunat, astazi, in fața stadionului “Dan Paltinișanu” din Timișoara, pentru a protesta fața de Uber, unul dintre manifestanți declarand ca acest serviciu “trebuie anulat, desființat de pe teritoriul Romaniei”. Protestul organizat de taximetriștii de la mai multe…

- Campanie inedita derulata in caminele unei instituții de invațamant superior de stat din capitala Banatului. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, impreuna cu UVT, au lansat o inițiativa de reducere a consumului de energie electrica in caminele instituției. “Astfel, se va…

- Formația timișoreana de prima liga incheie anul cu un duel greu pe teren propriu, in fața lui Dinamo. Deși cei de la ACS Poli sunt hotarați sa faca un meci mare, formația lui Ionuț Popa nu e lipsita și de noi probleme mai mult sau mai puțin clasice. a DISPARUT CREȚU! Ionuț Popa nu se va putea baza pe…

- Bogdan Chitic Jucatoarea ploieșteana de baschet, Ioana Ghizila (20 ani), continua sa atinga noi borne ale performanței in Liga Naționala, in tricoul „studentelor” de la Universitatea Cluj. Fundașul echipei naționale de senioare a Romaniei a reușit, in ultima partida de campionat, cifre excelente din…

- In acest weekend, echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brașov va primi vizita celor de la SCM Timișoara, intr-o partida contand pentru etapa a noua a Ligii naționale. Cele doua formații se vor infrunta și la finalul lunii februarie, in sferturile Cupei Romaniei, turneu gazduit de Arena Sepsi din…

- Luni, 4 decembrie, a avut loc, la sediul Federatiei Romane de Baschet, tragerea la sorti a jocurilor din cadrul Turneului „Final 8” al Cupei Romaniei la baschet feminin, editia 2017-2018. Olimpia CSU Brasov va juca impotriva formatiei SCM Timisoara, pe care o va intalni in acest weekend, intr-o partida…

- Deși bazinul trebuia sa fie funcțional la capacitate maxima inca din luna decembrie a anului trecut, deschiderea s-a amanat. La nici o zi de la inaugurarea investiției de la Școala Gen. 30, nivelul apei din bazin a inceput sa scada. A fost golita, pentru ca specialiștii care au renovat bazinul…

- Echipa de juniori Under 17 a clubului FC Viitorul s a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei U 17. Formatia pregatita de Constantin Falina si Nicolae Rosca a intalnit Dunarea Calarasi in cadrul optimilor Cupei Romaniei U17, intr un joc disputat pe terenul sintetic din Complexul Academiei…

- Mihaița Pleșan, fost mijlocaș al celor de la FCSB, s-a declarat șocat de gafa pe care a facut-o croatul Josip Soljici in partida pierduta de ACS Poli in fața roș-albaștrilor, 0-3 in optimile de finala ale Cupei Romaniei. In minutul 55 al meciului de la Timișoara, Soljici a incercat o pasa cu capul la…

- A fost o reeditare a finalei CN de speranțe, din primavara, cand tot lugojencele au parasit bucuroase terenul. Fetele pregatite de prof. Dorin Varșandan sunt pe locul secund al ierarhiei, avand doua infangeri cu Lugojul și succese la „zero” cu CSȘ Bega, CSM – ambele din Timișoara –…

- Formatia CSM Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Unirea Slobozia din Liga a III-a, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Golurile au fost marcate de Pedro Medes (11-penalti) si Catalin Stefanescu (66).In minutul 88, portarul iesenilor Kelava…

- CSU Alba Iulia a suferit un nou eșec intern, in Sala „1 Decembrie 1918”, cu SCM Timisoara,scor 72-78 (23-22, 17-10, 11-21, 21-25), meciul contand pentru etapa a sapte a Ligii Nationale de baschet feminin. Formatia din Cetatea Marii Uniri venea dupa o perioada excelenta, cu trei victorii la rand, la…

- Poloistele de la CSA Steaua au caștigat Cupa Romaniei, dupa ce au invins in al doilea turneu al Cupei Romaniei, desfașurat in Bazinul ”Ioan Alexandrescu” din Oradea. Formația roș-albastra a inregistrat victorii pe linie, dupa cum urmeaza: 20-8 cu Dinamo, 17-5 cu Crișul Oradea și 13-9 cu Rapid. Cu un…

- Cele doua reprezentante ale Timișoarei in prima liga de baschet masculin nu vor avea o misiune ușoara in vederea atingerii fazei semifinale a Cupei Romaniei. BC Timba va intalni Steaua iar BC SCM da piept cu CSU Sibiu in sferturile competiției K.O. Turneul Final 8 va avea loc in luna februarie, dar…