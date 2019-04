Stiri pe aceeasi tema

- Succes important obtinut de „Leii din Banat” pe teren propriu. SCM Timisoara s-a impus clar, cu 100-84, in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti, grupare care castigase la limita intalnirea din turul Grupei Rosii. Prin aceasta victorie formatia pregatita de Cristian Bota si-a asigurat locul 5 inaintea…

- Sepsi și Viitorul se intalnesc in etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:30. Partida va fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Formația din Sfantu Gheorghe vine dupa eșecul cu Craiova, scor 0-1. Sepsi n-a marcat in ultimele 4 partide jucate pe teren…

- „Leii din Banat” au incheiat o saptamana cu doua infrangeri pe terenurile straine. Gazda de ieri, U-BT Cluj s-a impus cu 95-86 in fata lui SCM Timisoara intr-un joc care a contat pentru Grupa Rosie a Ligii Nationale. Ardelenii s-au distantat in urma sfertului 3 iar alb-violetii au ratat revenirea pe…

- „Leii” au mers pentru returul de la Bucuresti la adapostul celor 11 puncte diferenta dupa succesul din tur (86-75). Avantajul lui SCM Timisoara s-a spulberat dupa cateva minute si se parea ca Dinamo va obtine o calificare la pas. A fost insa randul banatenilor sa intoarca soarta partidei, dar totodata…

- FC U Craiova 1948 a reușit azi prima victorie din 2019, 3-0 pe teren propriu cu SR Municipal Brașov, una dintre contracandidatele la promovare. Duelul a contat pentru etapa a 17-a din seria a treia din Liga 3. Oltenii conduși de Nicolo Napoli s-au impus fara emoții in meciul disputat la Severin, deși…

- BC SCM Timișoara continua seria rezultatelor bune și invinge, pe teren propriu, de aceasta data formația BC SCM U Craiova. Partida de campionat de pe teren propriu a fost caștigata cu 74 – 71.

- SCM Timisoara se afla pe val chiar in primele jocuri din Grupa Rosie. Dupa Sibiu si Oradea, banatenii vor sa mai doboare un colos al Ligii Nationale, puternica U-BT Cluj-Napoca va fi oaspetele de duminica din Sala „Constantin Jude”. Conducerea „leilor” a anuntat ca e cu platile la zi catre jucatori…

- „Leii din Banat” au avut parte de un nou duel tare cu „leii oradeni”. Dupa ce in prima etapa din Top 6 au castigat cu liderul din Sibiu, in aceasta seara SCM Timisoara s-a impus chiar pe terenul detinatoarei titlului, CSM Oradea. A fost un 88-85, pe muchie, pentru baschetbalistii alb-violeti dupa o…