- SCM Timisoara a castigat primul joc din seria cu BCMU Pitesti pentru clasarea pe locul 5 la finele sezonului. A fost 75-61 pentru „lei”, aflati la cel de-al treilea succes consecutiv in aceasta perioada. Cel mai bun marcator al timisorenilor a fost Marko Stojadinovic. Timisorenii au castigat azi toate…

- Timisoara si Pitestiul se intalnesc intr-o serie de „doua din trei” pentru a stabili ocupanta locului 5 in Liga Nationala de baschet. Primul joc s-a jucat astazi in Sala „Constantin Jude”, iar echipa banateana a avut castig de cauza, 75-61. Inceputul partidei a fost cu suisuri si coborasuri, 5-0, 5-12…

- SCM Timisoara joaca ultimele partide din sezonul 2018/2019 in compania formației BCM U FC Argeș Pitești. Este vorba despre o serie „doua din trei” pentru stabilirea formației care va incheia sezonul pe locul al cincilea. Primul meci are loc joi, 23 mai, de la ora 12.00, la sala „Constantin Jude”. Cele…

- SCM Timisoara nu a izbutit sa se impuna in meciul 5 din sferturile de finala ale play-off-ului. Decisivul de pe terenul Craiovei a fost castigat de gazde dupa un meci foarte strans, transat de SCM U in ultimele secunde, scor 67-62. Primul sfert a fost castigat cu 16-13 de catre olteni, care au cedat…

- CSM-ul a vrut sa razbune esecul umilitor din sezonul regulat suferit la Timisoara si prin care au pierdut puncte importante in lupta pentru accesul in finala campionatului. Bucurestenii s-au impus acum in fata lui SCM Poli cu 25-22 dupa un meci pe care l-au controlat apeland des la agresivitate. Prima…

- Succes important obtinut de „Leii din Banat” pe teren propriu. SCM Timisoara s-a impus clar, cu 100-84, in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti, grupare care castigase la limita intalnirea din turul Grupei Rosii. Prin aceasta victorie formatia pregatita de Cristian Bota si-a asigurat locul 5 inaintea…

- „Leii din Banat” au incheiat o saptamana cu doua infrangeri pe terenurile straine. Gazda de ieri, U-BT Cluj s-a impus cu 95-86 in fata lui SCM Timisoara intr-un joc care a contat pentru Grupa Rosie a Ligii Nationale. Ardelenii s-au distantat in urma sfertului 3 iar alb-violetii au ratat revenirea pe…

- Clubul Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe a incheiat un nou sezon de succes, in care a reușit prin sportivii sai sa duca schiul alpin covasnean și numele orașului Sfantu Gheorghe nu doar prin diverse locuri din țara, ci și din strainatate. Sportivii clubului, indrumați de antrenorul Gheorghe Cozanu, au…