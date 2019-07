Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile hunedorene vor susține in perioada urmatoare mai multe concerte la festivaluri de renume din Mediaș, Rucar, Sibiu și Sighișoara. Inființate de Mircea Goian, Huniadi Cantores in 2007 si Cimpoierii din Transilvania 2008, cele doua grupuri contribuie la miscarea medievala din Romania.…

- Formatia alb-violeta de baschet masculin a anuntat azi numele celui de-al doilea senior „asigurat” pentru editia 2019-20. Dupa capitanul Pesakovic, care va continua la SCM Timisoara, conducerea „leilor” s-a inteles cu Adam Mirkovic, un jucator sarb in varsta de 27 de ani si care nu a mai evoluat pana…

- Petre Apostol Vara aceasta va fi una fierbinte pentru echipa nationala masculina de baschet a Romaniei, care revine in lupta de calificare la turneul final continental din 2021, in runda a treia. „Vulturii” se vor confrunta, in luna august, cu Slovacia si Cipru in cadrul FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers.…

- •Un succes al companiei municipale ETA SA! Miercuri, 5 iunie 2019, ora 12.00, la Ramnicu Valcea a fost prezentat noul sistem de plata a calatoriilor pe autobuzele si microbuzele companiei ETA SA cu cardul bancar contactless. Municipiul Ramnicu Valcea devine astfel cel de-al optulea oras din Romania…

- CSM CSU Oradea a cucerit al doilea sau titlu consecutiv de campioana nationala la baschet masculin, marti seara.CSM CSU Oradea a invins o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 75 66 15 15, 15 12, 27 23, 18 16 , in Arena Antonio Alexe din Oradea, in meciul al patrulea al finalei Ligii Nationale, informeaza Agerpres.roSursa…

- Fanii "Castiga Romania!" au sansa sa-si implineasca visul si sa devina concurentii unicului concurs de cultura generala din peisajul media. Dupa preselectiile din Capitala, Iasi si Timisoara, caravana "Castiga Romania!" ajunge in alte doua mari orase ale tarii: Brasov si Sibiu. De la intalnire nu va…

- Dragi hunedoreni, In calitate de senator al Partidului Național Liberal, va mulțumesc pentru votul prin care ați aparat Romania oamenilor cinstiți și parcursul ei european, contribuind la validarea referendumului inițiat de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. De asemenea,…

- SCM Timisoara a invins-o pe Dinamo si in jocul 2 din grupa 5-8. „Leii din Banat” s-au impus azi pe terenul bucurestenilor, scor 91-76, si au inchis seria disputata in sistemul cel mai bun din trei jocuri. In finala pentru locul 5 alb-violetii vor infrunta castigatoarea dintre Pitesti si Steaua. Dupa…