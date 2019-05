Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” le-au dat practic inapoi celor din Banie victoria obtinuta la Craiova in primele doua intalniri din sferturile play-off-ului. SCM Timisoara a cedat prima intalnire de pe teren propriu cu SCMU, scor 78-90, si oltenii au devenit astfel favoriti la calificare. Primul sfert a fost acontat…

- Meciul din Liga 2 dintre Daco-Getica și Universitatea Cluj a oferit imaginea zilei in fotbalul romanesc. Ploaia din București a ținut din nou suporterii departe de stadionul din Colentina, insa un tanar care locuiește in blocurile din imprejurimi a gasit cea mai buna soluție. S-a așezat pe pervazul…

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova s-a impus greu, scor 88-83, in partida susținuta vineri seara, in Sala Polivalenta, in fața lui BC Timișoara, in etapa a 10-a, ultima din Top 6. Meciul a fost palpitant, cel puțin spre ...

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua seria acțiunilor de informare a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua cu un seminar. Astfel, organizeaza in data de 2 aprilie, incepand cu ora 10, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri…

- Alexandru Mitrița, 23 de ani, debuteaza in aceasta seara in MLS. Fostul jucator al lui CS U Craiova e anunțat titular in partida pe care New York City o disputa in deplasare cu Orlando City. Partida nu e televizata, dar va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- BC SCM Timișoara continua seria rezultatelor bune și invinge, pe teren propriu, de aceasta data formația BC SCM U Craiova. Partida de campionat de pe teren propriu a fost caștigata cu 74 – 71.

- Meciul dintre FCSB și Hermannstadt incheie etapa a 23-a. Partida se joaca de la ora 20:00 in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! Roș-albaștrii tocmai au fost devansați in clasament de CSU Craiova. Trupa lui Mihai Teja ocupa acum locul 3,…