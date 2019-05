SCM Timişoara a cedat la limită în „thriller-ul” de la Craiova. Bănăţenii şi-au încheiat sezonul în sferturi SCM Timisoara nu a izbutit sa se impuna in meciul 5 din sferturile de finala ale play-off-ului. Decisivul de pe terenul Craiovei a fost castigat de gazde dupa un meci foarte strans, transat de SCM U in ultimele secunde, scor 67-62. Primul sfert a fost castigat cu 16-13 de catre olteni, care au cedat insa […] Articolul SCM Timisoara a cedat la limita in „thriller-ul” de la Craiova. Banatenii si-au incheiat sezonul in sferturi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

