- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat turneul amical ”Cupa Explorari” 2019, organizat in acest weekend de Știința Explorari Baia Mare. La competiția din județul Maramureș au participat formația gazda Știința Explorari Baia Mare, Unirea Dej și RC Kecskemet (Ungaria). Elevii antrenați de Marius Dascalu…

- BC Sirius Targu Mureș a gazduit in aceasta saptamana a 11-a ediție a Cupei Sirius, la care au participat alte doua echipe din Liga Naționala. Olimpia CSU Brașov a caștigat cupa dupa ce s-a impus in ambele partide, iar mureșencele au fost pe doi, grație victoriei cu CSU Rookies Oradea. Duelul dintre…

- SCM Timișoara a jucat al patrulea meci de verificare, in Ungaria, cu prim-divizionara Szedeak Szeged. Leii s-au impus la o posesie diferența, dupa ce au caștigat trei din cele patru sferturi. „A fost un bun meci de pregatire, unul foarte fizic. Am rezistat jocului agresiv al gazdelor și am reușit…

- SCM Timisoara a participat saptamana aceasta la Memorialul „Horvath Zoltan”, organizat la Szombathely, in Ungaria. „Leii” s-au calificat in ultimul act, unde au fost depasiti insa clar in aceasta seara de catre gazda Falco KC, scor 52-89, grupare care se pregateste de Liga Campionilor. Falco Szombathely…

- UPS il numește pe Yannick Mooijman in funcția de director general pentru Ungaria, Grecia, Romania și Slovenia, fiind responsabil de operațiunile, dezvoltarea de business și strategia UPS din cele patru țari. El il inlocuiește pe Jim Kearney, care a fost promovat in funcția de vicepreședinte finanțe,…

- Mijlocasul roman al echipei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, la finalul partidei cu CFR Cluj, din prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal, ca este multumit doar de jocul din prima repriza al formatiei sale, care trebuie sa-si imbunatateasca evolutia in mansa a doua pentru…

- Singura echipa din Timișoara care va evolua in cupele europene in aceasta toamna, in speța prim-divizionara de handbal SCM Politehnica a luat pulsul semicercului maghiar, cu doua partide disputate la Oroshaza. Ambele partide s-au terminat la egalitate, 26-26 și 21-21. Prima partida a fost un spectacol…

- Pe langa transferurile realizate in aceasta vara si seniorii ramasi din vechiul lot, SCM Timisoara a anuntat ca se va baza si pe trei tineri proprii in noua editie. Bogdan Penciu, Cristian Moritchi si Robert Schipor vor continua in alb-violet, in timp ce clubul s-a despartit de un alt tanar, Mihai Ursan.…