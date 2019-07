Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” isi contureaza treptat lotul pentru editia 2019-20 dupa rezolvarea partiala a problemelor din afara terenului. SCM Timisoara a anuntat azi sosirea fundasului american Troy Franklin, al doilea transfer extern realizat in aceasta vara. De asemenea, „leii” au mai prelungit o intelegere…

- Formatia alb-violeta de baschet masculin a anuntat azi numele celui de-al doilea senior „asigurat” pentru editia 2019-20. Dupa capitanul Pesakovic, care va continua la SCM Timisoara, conducerea „leilor” s-a inteles cu Adam Mirkovic, un jucator sarb in varsta de 27 de ani si care nu a mai evoluat pana…

- • Gloria debuteaza acasa cu U Cluj, iar HC Buzau, in deplasare la Reșița Miercuri, la sediul Federației Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor ediției 2019-2020 din Ligile Naționale de handbal feminin și masculin, care vor incepe in ultima zi a lunii august, respectiv in prima…

- Oana Maria Bogdan, liderul PLUS care a declanșat un val de controverse dupa ce a vorbit de „renunțarea la proprietate”, spune acum ca programul PLUS este construit pe „un model bazat pe creșterea starii de bine a oamenilor mai degraba decat pe productivitate și creștere economica”. „Fiecare dintre noi…

- „Leii din Banat” au pierdut „finala” pentru locul 5 cu argesenii dupa trei jocuri. In meciul decisiv, disputat in aceasta seara in sala „Constantin Jude”, oaspetii BCMU FC Arges Pitesti au castigat pe final, scor 79-72. SCM Timisoara e mai ingrijorata insa de esecurile in serie din afara terenului,…

- Academia Minților Creative, programul de educație financiara și antreprenoriala inițiat acum trei ani de UniCredit Bank pentru a susține antreprenorii din industriile creative, a incheiat cea de-a noua ediție. Primele trei ediții din 2019 au fost organizate la Iași, București și Timișoara, iar in cadrul…

- Castigatori ai Cupei Romaniei in acest sezon, handbalistii alb-violeti au trebuit sa se multumeasca doar cu o lupta de clasament in Liga Zimbrilor. SCM Politehnica s-a impus in cele din urma in seria cu revelatia CSM Focsani printr-un 2-1 la general. In jocul decisiv, disputat astazi la Timisoara, diferenta…

- FC Viitorul, care sambata a cucerit in premiera Cupa Romaniei la fotbal, a anuntat, marti, ca in cadrul programul de pregatire din aceasta vara va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara, cat si in strainatate.Medaliata cu bronz din acest sezon al Ligii I a programat vizita medicala la…