- SCM Rm. Valcea, campioana Romaniei, a primit iar peste 30 de goluri, dar a facut cea mai buna repriza din meciurile de pana acum in compania lui Buducnost, scor 27-33. Antrenorul Florentin Pera are in continuare mari probleme de efectiv. SCM Rm. Valcea a pierdut clar meciul amical susținut sambata seara,…

- SCM Rm. Valcea a terminat la egalitate, 28-28 cu Astrahan, echipa de pe locul 5 in prima liga rusa. Campioana Romaniei bifeaza al treilea meci consecutiv fara victorie. Invinsa de Corona Brașov in ultimul meci de la "Cupa Valcii", 28-25, SCM Rm. Valcea a pierdut vineri seara primul amical disputat la…

- Campioana Romaniei a impresionat in atac, dar mai are multe lucruri de pus la punct in faza defensiva. In turneul de la Podgorica, urmeaza meciurile cu Astrahan și Buducnost. SCM Rm. Valcea a pierdut vineri seara primul meci amical susținut in turneul de la Podgorica (Muntenegru). Echipa lui Florentin…

- Kristina Liscevic, 29 de ani, centrul „naționalei" Serbiei, a debutat vineri, la Rm. Valcea, in tricoul cu numarul 71 al campioanei Romaniei. SCM a invins-o pe HC Zalau cu 32-25, intr-un meci contand pentru „Cupa Valcii". Ea nu a apucat sa joace pana acum pentru ca s-a accidentat in perioada de pregatire.…

- Campioana Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, va evolua direct in faza grupelor din Liga Campionilor, iar campioana de la masculin, Arcada Galati, va lua startul din turul al doilea al competitiei.

- Campioana Romaniei, SCM Rm. Valcea va intra in prima urna valorica la tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, care va avea loc joi, 27 iunie, de la ora 19:00. Echipa pregatita de Florentin Pera va evita astfel cele mai puternice trei echipe: campioana și vicecampioana Europei,…

