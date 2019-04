Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 aprilie 2019, de la ora 17.30, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, s-a disputat meciul de handbal SCM Rm Valcea-ASC Corona Brașov, rezultat final 28-24. Astfel ca Valcea a mai facut un pas important spre caștigarea titlului de campioana a Romaniei la handbal feminin.

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca duminica, de la ora 17.30 in deplasare, in compania liderului campionatului, SCM Ramnicu Valcea. Antrenorul principal al Coronei, Ion Craciun a declarat ca respecta parcursul bun al adversarelor din acest week-end, dar cu toate acestea, in ciuda problemelor medicale…

- Invins de FCSB cu 3-2 (2-2) pe Arena Nationala si trimis la sapte puncte in spatele celor de la CFR Cluj, Devis Mangia (44 de ani) a acuzat absentele lui Koljic, Martic si Dimitrov la derby-ul de duminica seara, apoi a vorbit despre sansele la titlu si Cupa Romaniei potrivit mediafax. Antrenorul…

- SCM Ramnicu Valcea și CSM București iși disputa astazi partidele din etapa cu numarul 19 al Ligii Naționale. Valcencele primesc vizita Dunarii Braila și sunt obligate sa caștige. Campioana CSM merge joaca la Cisnadie. liveSCORE de la 17:30 » Rm. ...

- In ciuda faptului ca are cea mai tanara echipa din seria de est a Diviziei A2 la volei masculin pentru seniori, formata aproape in majoritate din juniori si cadeti de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a reusit sa faca o figura frumoasa si sa se califice…

- SCM Ramnicu Valcea - CSM București, meciul care va stabili in mare masura campioana Romaniei, se va juca cu casa inchisa. Oamenii au stat și 7 ore la coada. SCM Rm. Valcea - CSM București e miercuri, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Luni au fost scoase in vanzare 1.300 de bilete…

- Rezumate meciuri Liga 1 // Luni, 4 februarie, s-a incheiat etapa a 22-a, prima din 2019. In aceasta runda s-au inregistrat mai multe rezultate surprinzatoare, Dunarea Calarași - FCSB 1-1, CFR Cluj - Hermannstadt 1-1, in timp ce Dinamo a profitat și s-a impus categoric, 3-0 cu Poli Iași. ...

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa Danemarcei, scor 3-1, in ultimul meci din grupa preliminara A a Campionatului European din 2019. Tricolorii erau deja calificati la turneul final din etapa anterioara si vor evolua in ultimul act dupa 24…