Stiri pe aceeasi tema

- Campioana SCM Rm. Valcea și CSM București, care a primit un wild-card din partea Federației Europene de Handbal urmare a prestațiilor bune din ultimii ani, pornesc la drum in noua ediție a Ligii Campionilor. Este pentru a treia oara in istoria competiției cand Romania aliniaza la start doua echipe,…

- CS Dinamo Bucuresti a invins clar echipa daneza GOG Gudme, cu scorul de 35-28 (17-12), miercuri seara, in sala din Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal...

- Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a învins miercuri, pe teren propriu, formatia suedeza IFK Kristianstad, cu scorul de 28-25 (13-10), în cea de-a doua partida din grupa D a Ligii Campionilor, informeaza News.ro. Dinamo devine liderul temporar al grupei, cu 3…

- SCM Ramnicu Valcea, campioana en titre, a invins-o fara probleme pe HC Dunarea Braila, cu 24-18 (13-7), sambata, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, intr-un meci din prima etapa a Ligii Nationale

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a castigat duminica, la Brasov, primul trofeu al sezonului 2019-2020, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins campioana en-titre, SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 29-23 (16-14), anun'[ news.ro.CSM Bucuresti si-a luat revansa in fata formatiei valcene, care…

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV. La ora 18:00 a inceput meciul tigroaicelor cu o alta echipa germana, Bayer 04 Leverkusen, scor 9-7 la pauza.

- Campioana en titre la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a surclasat nou-promovata Rapid Bucuresti cu scorul de 42-25 (18-12), joi seara, intr-un meci amical disputat in Sala Rapid din Capitala.

- CFR Cluj a trecut de Maccabi Tel Aviv, scor 1-0, in prima manșa a „dublei" din turul II preliminar al Ligii Campionilor. Daca se califica in turul III, campioana Romaniei vrea sa-l transfere pe fundașul portughez Diogo Verdasca, 22 de ani. CFR Cluj vrea sa se intareasca in linia de fund și trateaza…