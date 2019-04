Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat sambata, la Turneul Final Four de la Bistrita, formatia Magura Cisnadie, cu scorul de 31-21 (16-12). A doua semifinala, tot sambata, intre CSM Bucuresti si HC Zalau, informeaza News.ro.Citește…

- Partidele SCM Ramnicu Valcea – CS Magura Cisnadie (sambata, 20 aprilie ora 15.00) si CSM Bucuresti – HC Zalau (sambata, ora 17.30) sunt in direct la TVR 1 si TVR HD. Iar duminica, 21 aprilie, tot la TVR 1 si TVR HD, vedem, de la 15.00, finala mica, iar de la 17.30, marea finala a […]

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin va avea loc la Bistrita, pe 20 si 21 aprilie, a anuntat Federatia Romana de Handbal, joi, pe site-ul sau oficial. In semifinale vor avea loc meciurile CSM Bucuresti - HC Zalau si CS Magura Cisnadie - SCM Ramnicu Valcea, pe 20 aprilie, finala mica…

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin va avea loc la Bistrita, pe 20 si 21 aprilie, a anuntat Federatia Romana de handbal, joi, pe site-ul sau oficial. ''Federatia Romana de Handbal saluta interesul aratat de catre comunitatea bistriteana pentru organizarea pe teren neutru…

- Marți a avut loc la sediul FRH tragerea la sorți a meciurilor din Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminin. CSM Bucuresti, deținatoarea trofeului, se va duela cu HC Zalau, iar Magura Cisnadie o va întâlni pe SCM Râmnicu Vâlcea.Meciurile din cadrul Turneului…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CS Magura Cisnadie in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. In cealalta semifinala, SCM Ramnicu Valcea o va intalni pe HC Zalau. Semifinalele sunt programate pe 20 aprilie, iar…

- CSM Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea si HC Zalau s-au calificat, duminica, in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa victoriile obtinute in sferturi. CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, a invins formatia AHCM Slobozia (Divizia A), cu 30-22 (16-11), in deplasare. …

- Trei dintre cele patru partide ale sferturilor de finala din Cupa Romaniei s-au disputat duminica. Cum era de asteptat, CSM București și SCM Ramnicu Valcea s-au calificat ușor in semifinale, in timp ce Zalau a avut mult de lucru cu Gloria Bistrița. De remarcat evoluția buna a singurei echipei de Divizia…